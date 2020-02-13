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Віка з НеАнгелів в "цитрусовому" купальнику похвалилася хвилюючими вигинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 21:57
Віка з НеАнгелів в "цитрусовому" купальнику похвалилася хвилюючими вигинами
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка поділилася ранковими секретами краси

Вікторія з групи НеАнгели невпинно радує шанувальників гарячими фото з райського куточка Землі. У січні дівчина відпочивала на Мальдівах і влаштувала собі "перезавантаження", на час відмовившись від соцмереж. Тепер вона буквально завалила мереж кадрами в різних купальниках на тлі екзотичних пейзажів.

Так, вона показала черговий барвистий фотосет, на якому позувала в небесно-блакитному монокіні із зображенням соковитого лимона на грудях. Особливу увагу співачка приділила вибору аксесуарів – у вушках у Вікі красуються темно-сині акуратні сережки. Її мокре волосся розпатлане, на деяких фото вона позує з сонячними окулярами.

Під знімками артистка вирішила подлиться з шанувальниками своїми ранковими ритуалами краси.

Віка з НеАнгелів в &quot;цитрусовому&quot; купальнику похвалилася хвилюючими вигинами

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Більше гарячих фото можна побачити тут і тут

"Правильний настрій з ранку задає настрій на весь день. Мій ранок починається зі склянки води з лимонним соком. Додатково до цього розведений у воді лимонний сік чудово втамовує спрагу і може підвищити апетит. Також вважається, що такий напій допомагає очистити організм і налагодити обмін речовин. Легка розтяжка для спини. І тільки потім душ, сніданок і розподіл планів на день", - зізналася вона.

Шанувальники оцінили стройну фігуру і ефектну зовнішність спокусливої зірки.

  • Гарна як завжди
  • Красуня
  • Шикарна
  • Круті фото. Шикарна жінка.
  • Фігура прям Ідеал фігур, ось все ідеально і в міру
  • Дуже, дуже гарна, спортивна, сексуальна, мила!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Вику з НеАнгелів розкритикували за вибір купальника – дівчині повідомили, що золотистий купальний костюм невдало сидить на її прекрасній фігурі.

У шовках і серед простирадл: Віка з НеАгелів завела мережау пікантними постільними фото Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в "патріотичному" купальнику
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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