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Не взяли до ВНЗ: Віка з НеАнгелів несподівано зізналася, чому стала співачкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2020 - 10:37
Не взяли до ВНЗ: Віка з НеАнгелів несподівано зізналася, чому стала співачкою
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Віка Смеюха зуміла здивувати своїх фанатів несподіваним зізнанням

Вікторія Смеюха, співачка з групи НеАнгели, яка вирішила влаштувати собі європейські канікули і відвідати відразу декілька країн, встигла побувати в Німеччині і прогулятися про французьким вуличках, зробила несподіване для своїх фанатів визнання.

Виконавиця відкрила таємницю, яка була не відома навіть самим активним її шанувальникам. Голосиста Віка, виявляється має ще один неймовірний талант — вона художниця.

Дівчина закінчила ліцей мистецтв і навіть збиралася продовжити кар'єру художниці і поступити у вищий навчальний заклад на факультет дизайну.

Не взяли до ВНЗ: Віка з НеАнгелів несподівано зізналася, чому стала співачкою

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"А ви знаєте, що я закінчила ліцей мистецтв по класу живопису? І навіть збиралася стати дизайнером!... Але... ! Україні пощастило, і мене не взяли до ВНЗ, а то, ви могли б і не почути мій голос!" - зізналася Смеюха в Instagram під постом з барвистою картиную - портретом дівчини.

Так, виявилося, що Україна могла ніколи і не дізнатися Вікторію, як співачку, складися її доля трохи інакше і вступи вона до університету, про який мріяла.

Не взяли до ВНЗ: Віка з НеАнгелів несподівано зізналася, чому стала співачкою

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Свої слова вона підтвердила яскравими фото з картиною, яку написала в художній студії.

"Перебуваючи в Харкові, я знову поринула в атмосферу мистецтва. Дуже приємно було взяти в руки пензля і фарби. Як вам результат?" - попросила вокалістка оцінити її роботу підписників.

Не взяли до ВНЗ: Віка з НеАнгелів несподівано зізналася, чому стала співачкоюФото: (instagram.com/vikanablack)

Підписники зізналися, що Вікторії вдалося здивувати їх, тому що ніхто не знав, що дівчина володіє художнім талантом. Вони високо оцінили яскравий портрет, написаний дівчиною і порекомендували не затягувати з власною виставкою і навіть продажем картин.

  • Умнічка
  • Супер, видно,що талант
  • Гарна картина і чарівна художниця
  • Стильно
  • Талановита дівчина у всьому ) результат навіть дуже. Так можна і до виставки власних робіт дійти
  • Талант! Навіть дивно, що не вступили. Але ж можна творити і без освіти. Великі художники не мають за плечима ВНЗ
  • Крутяк!!!
  • Може Вам варто виставити на продаж свої картини?
  • Прекрасна робота

Варто відзначити, що не тільки талант дівчини часто оцінюють її фанати, але і її приголомшливу фігуру. Нещодавно Віка з НеАнгелів підкорила голлівудською посмішкою і точеними формами, за що заслужила порівняння з актрисою Мерилін Монро.
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