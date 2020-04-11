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Сонечко дивиться на мене: Олена Кравець підкорила рідкісним фото підрослого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2020 - 14:09
Сонечко дивиться на мене: Олена Кравець підкорила рідкісним фото підрослого сина
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Актриса поділилася затишним домашнім кадром

Артистка Кварталу-95 і Жіночого Кварталу Олена Кравець залишається на самоізоляції разом з чоловіком і молодшими дітьми - двійнятами Катею і Ванею. Старша дочка зірки, 17-річна Маша живе окремо з подругою вже деякий час, захоплюючи своєю самостійністю. Шоувумен, яка нещодавно вразила відвертим визнанням про те, що у неї було два викидні, поділилася в Instagram рідкісним знімком старшого синочка.

На затишному атмосферному кадрі трирічний Ваня стоїть біля великих панорамних вікон і дивиться на західне сонце на тлі води. Хлопчик зображений спиною до камери, проте не можна не помітити, що він помітно підріс.

Олена також поділилася милою цитатою синочка.

"Мам, сонечко на ніч не дивиться мультики. Воно дивиться на воду і на мене", - підписала фото актриса.

Сонечко дивиться на мене: Олена Кравець підкорила рідкісним фото підрослого сина

Фото: Олена Кравець показала сина (instagram.com/lennykravets)

Користувачі мережі залишилися під враженням від милого малюка, а також приголомшливого виду з вікна і засипали Кравець захопленими коментарями.

  • красиво...
  • Вау!!! Краса неймовірна!!
  • А влітку відкрив двері.. і бульк! Яка краса!!
  • Яка краса і милота
  • Яка принадність
  • Миле фото, спасибі
  • Супер
  • Який милий
  • Бозі солодкий
  • Як у вас гарно
  • krupenya.anastasya
  • Будинок мрії
  • красиво!Малюк милий!!!
  • Оленка, неймовірна краса і Ванек романтик
  • Ух ти! Це такий будинок? Очманіти!!! А як з комарами в теплу пору?

Сонечко дивиться на мене: Олена Кравець підкорила рідкісним фото підрослого сина

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець показала рідкісне архівне відео зі старшою дочкою Машею в дитинстві.

Було важко говорити: Олена Кравець зізналася, що втратила двох дітей Олена Кравець показала рідкісне архівне відео зі старшою дочкою в дитинстві
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