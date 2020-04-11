Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Актриса поделилась уютным домашним кадром
Артистка Квартала-95 и Женского Квартала Елена Кравец остается на самоизоляции вместе с мужем и младшими детьми - двойняшками Катей и Ваней. Старшая дочь звезды, 17-летняя Маша живет отдельно с подругой уже некоторое время, восхищая своей самостоятельностью. Шоувумен, которая недавно поразила откровенным признанием о том, что у нее было два выкидыша, поделилась в Instagram редким снимком подросшего сыночка.
На уютном атмосферном кадре трехлетний Ваня стоит у больших панорамных окон и смотрит заходящее солнце на фоне воды. Мальчик запечатлен спиной к камере, однако нельзя не заметить, что он заметно подрос.
Елена также поделилась милой цитатой сынишки.
"Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня", - подписала фото актриса.
Фото: Елена Кравец показала сына (instagram.com/lennykravets)
Пользователи сети остались под впечатлением от милого малыша, а также потрясающего вида из окна и засыпали Кравец восторженными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)
Напомним, Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью Машей в младенчестве.