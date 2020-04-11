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Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2020 - 14:09
Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса поделилась уютным домашним кадром

Артистка Квартала-95 и Женского Квартала Елена Кравец остается на самоизоляции вместе с мужем и младшими детьми - двойняшками Катей и Ваней. Старшая дочь звезды, 17-летняя Маша живет отдельно с подругой уже некоторое время, восхищая своей самостоятельностью. Шоувумен, которая недавно поразила откровенным признанием о том, что у нее было два выкидыша, поделилась в Instagram редким снимком подросшего сыночка.

На уютном атмосферном кадре трехлетний Ваня стоит у больших панорамных окон и смотрит заходящее солнце на фоне воды. Мальчик запечатлен спиной к камере, однако нельзя не заметить, что он заметно подрос.

Елена также поделилась милой цитатой сынишки.

"Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня", - подписала фото актриса.

Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Фото: Елена Кравец показала сына (instagram.com/lennykravets)

Пользователи сети остались под впечатлением от милого малыша, а также потрясающего вида из окна и засыпали Кравец восторженными комментариями.

  • красиво...
  • Вау!!! Краса неймовірна!!
  • А летом двери открыл.. и бульк! Какая красота!!
  • Какая красота и милота
  • Какая прелесть
  • Милое фото, спасибо
  • Супер
  • Какой милый
  • Бозе сладкий
  • Как у вас красиво
  • krupenya.anastasya
  • Дом мечты
  • красиво!Малыш милый!!!
  • Леночка, невероятная красота и Ванёк романтик
  • Ух ты! Это такой дом??? Обалдеть!!! А как с комарами в теплое время?

Солнышко смотрит на меня: Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью Машей в младенчестве.

Было тяжело говорить: Елена Кравец призналась, что потеряла двоих детей Елена Кравец показала редкое архивное видео со старшей дочерью в младенчестве
Новости Украины Елена Кравецсын
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