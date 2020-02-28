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Олена Кравець показала рідкісне архівне відео зі старшою дочкою в дитинстві

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 11:26
Олена Кравець показала рідкісне архівне відео зі старшою дочкою в дитинстві
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Актриса і її дочка не святкували день народження разом, але на відстані тримали зв'язок

Олена Кравець — актриса Жіночого кварталу і Кварталу-95, яка зовсім нещодавно відсвяткувала 17-річчя своєї дочки Марії, зворушливо привітавши її в соцмережах, отримала від фанатів несподіваний подарунок.

Один з її фанклубів, підготувався до важливої дати в родині Кравець грунтовно і змонтував зворушливе відео, в якому показав рідкісні сімейні кадри і зйомки робочих моментів Олени, на яких вона разом з дочкою Машею. У відео знята Маша, як зовсім маленькою, що ледве вміє ходити, так і завзятою дівчинкою, яка прагне припасти до маминого плеча.

"Найголовніше в цьому відео це любов, материнська любов",- написали творці роліка під ним в Instagram, зазначивши, що Маша дуже схожа на свою матір, як зовні, так і внутрішньо.

Крім того, відеоряд супроводжувався теплими словами Олени на адресу дочки, в яких сконцентрована вся материнська любов і ніжність. Зворушливі рядки так розчулили підписників каналу, що деякі навіть не змогли стримати сліз.

  • Красиво. Я заплакала
  • Wow!
  • Чому це так зворушливо
  • без зайвих слів... любов
  • Це прекрасно
  • Все у тебе вийшло

Крім того, Олена Кравець розповіла про знімальний процес в кліпі Ріапобой на пісню «Перша Леді» і зізналася, чому вона зраділа, коли дізналася, що їй доведеться плакати в кадрі

Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила "Насправді сильна": Олена Кравець розповіла про цінні життєві уроки
Новини України Олена Кравець
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