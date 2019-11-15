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Такі сонечка: Потап і Настя Каменських зачарували яскравим спортивним луком

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 11:36
Такі сонечка: Потап і Настя Каменських зачарували яскравим спортивним луком
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Артист розповів, що вони з дружиною роз'їхалися по концертам

Після насиченої поїздки в Мексику, де вони встигли і відпочити біля океану, і зайнятися просуванням нового хіта співачки Elefante, Настя Каменських і Потап повернулися в Україну і відразу ж поринули у вир справ і подій. Так, артистка днями запалила на "Вечорі прем'єр" з Катею Осадчою в пікантному латексному боді, презентувавши композицію і на українській сцені. Потап також може похвалитися важливим досягненням - в його честь відкрили зірку на так званій "алеї зірок" у Києві біля станції метро "Палац Спорту".

Однак тепер подружжю доведеться розлучитися, так як у них концерти в різних містах і навіть країнах. На свій сторінці в мережі instagram репер поділився яскравим "прощальним" знімком з коханою. Обидва артиста відображені в стильних і красивих спортивних образах.

Настя вибрала зручний спортивний костюм м'ятного кольору з оверсайз свитшотом і чорні черевики. Потап також вирушив у дорогу в комфортному вбранні - чорно-червоному спортивному костюмі, кросовкках і шапці. Позитивна парочка позує на київській вулиці, тримаючись за руки і ніби прощаючись з фотографом.

Такі сонечка: Потап і Настя Каменських зачарували яскравим спортивним луком

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

"Ми роз'їхалися по концертам, Настечка в Іспанію, я в Хмельницький і Луцьк @mozgiband #mozgi ,побачимось!" - прокоментував продюсер.

Фолловери бажають їм вдалих поїздок і захоплюються яскравими вбраннями стильного подружжя.

  • Обожнюю вас, ви такі позитивні завжди)
  • Клас
  • Які ви з Наськой сонечка
  • Ждемо сьогодні у Хмельницькому
  • Насті пощастило більше
  • Круті! Відмінно вам провести концерти
  • Кращі
  • Така позитивна фотка
  • Класне фото, хочу зауважити кльові найк
  • такі Милі))
  • Насті пощастило більше, хоча, в Україні теж добре

Такі сонечка: Потап і Настя Каменських зачарували яскравим спортивним лукомТакі сонечка: Потап і Настя Каменських зачарували яскравим спортивним луком

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських заінтригувала фото в редакції мексиканського Playboy і пообіцяла шанувальникам щось цікаве і гаряче.

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