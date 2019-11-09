Буде гаряче! Настя Каменських заінтригувала фото в офісі Playboy

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Артистка активно займається просуванням своєї творчості в Мексиці

Настя Каменських по повній використовує свою поїздку в Мексику - спочатку співачка разом з чоловіком Потапом відпочила на березі океану, вихваляючись схудлою фігурою на яскравих фото в купальниках. Тепер же вона активно займається просуванням своєї творчості - адже вона мріє коли-небудь отримати Греммі! Зі своїм новим хітом ELEFANTE", який за короткий час встиг підірвати мережу і набрав з моменту прем'єри понад 8 млн. переглядів на YouTube, артистка підкорює радіостанції і ТБ-шоу Мехіко.

Новим фото на своїй сторінці в Instagram Настя також не на жарт заінтригувала своїх шанувальників - вона зображена в мексиканському офісі знаменитого чоловічого журналу Playboy. Співачка у чорній шкіряній куртці-косусі позує біля стіни з логотипом і назвою компанії, зобразивши руками, що вона теж "зайчик".

"Гряде щось гаряченьке..." - підписала кадр зірка, додавши хештег популярного чоловічого журналу.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Розбурхані фанати бурхливо відреагували на фото і одразу ж припустили, що Каменських запропонували знятися для пікантного глянцю.

Чекаємо

Настя, ви красуня

А Потап де?

Знову Playboyshooting? Клас

Улюблена красуня

@kamenskux бомбочка просто

Крутишка!!!

NK що знімається для журналу Playboy? She wrote about smth hot ...

Просто нема слів одним словом красуня

Завжди сексі шмексі!!!

Роздяглася б))) як в плейбої)))

Привіт, зайчик

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям - співачка відвідала офіс популярної іспаномовної музичної платформи Claro Música.