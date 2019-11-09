ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Буде гаряче! Настя Каменських заінтригувала фото в офісі Playboy

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.11.2019 - 13:04
Буде гаряче! Настя Каменських заінтригувала фото в офісі Playboy
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Артистка активно займається просуванням своєї творчості в Мексиці

Настя Каменських по повній використовує свою поїздку в Мексику - спочатку співачка разом з чоловіком Потапом відпочила на березі океану, вихваляючись схудлою фігурою на яскравих фото в купальниках. Тепер же вона активно займається просуванням своєї творчості - адже вона мріє коли-небудь отримати Греммі! Зі своїм новим хітом ELEFANTE", який за короткий час встиг підірвати мережу і набрав з моменту прем'єри понад 8 млн. переглядів на YouTube, артистка підкорює радіостанції і ТБ-шоу Мехіко.

Новим фото на своїй сторінці в Instagram Настя також не на жарт заінтригувала своїх шанувальників - вона зображена в мексиканському офісі знаменитого чоловічого журналу Playboy. Співачка у чорній шкіряній куртці-косусі позує біля стіни з логотипом і назвою компанії, зобразивши руками, що вона теж "зайчик".

"Гряде щось гаряченьке..." - підписала кадр зірка, додавши хештег популярного чоловічого журналу.

Буде гаряче! Настя Каменських заінтригувала фото в офісі Playboy

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Розбурхані фанати бурхливо відреагували на фото і одразу ж припустили, що Каменських запропонували знятися для пікантного глянцю.

  • Чекаємо
  • Настя, ви красуня
  • А Потап де?
  • Знову Playboyshooting? Клас
  • Улюблена красуня
  • @kamenskux бомбочка просто
  • Крутишка!!!
  • NK що знімається для журналу Playboy? She wrote about smth hot ...
  • Просто нема слів одним словом красуня
  • Завжди сексі шмексі!!!
  • Роздяглася б))) як в плейбої)))
  • Привіт, зайчик

Буде гаряче! Настя Каменських заінтригувала фото в офісі Playboy

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям - співачка відвідала офіс популярної іспаномовної музичної платформи Claro Música.

Вся світиться! Настя Каменських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям "Ти - бомба": Настя Каменських викликала фурор новим образом в облягаючій спідниці і шкірі
Новини України Настя Каменськихпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся