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У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.11.2019 - 10:28
У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Андрій також прийшов підтримати зоряного батька

Потап і Настя Каменських повернулися назад в Україну після насичених буднів у Мексиці, де пара не тільки відпочивала. Нагадаємо, що в Мехіко Настя відвідала чимало місцевих радіостанцій, а також ТБ-ефірів, втречалась з блогерами і т. д. Все заради презентації нового хіта "Elefante" (переважно іспанською мовою). Підтримував свою кохану в цій поїздці також і Потап.

По поверненню в Київ Потапа чекав приємний сюрприз - в його честь відкрили зірку на так званій "алеї зірок" у Києві. Знаходиться вона біля станції метро "Палац Спорту", біля одного з торгових центрів. Підтримати зоряного батька на важливу подію прийшов також його 11-річний син Андрій (від попереднього шлюбу з продюсером Іриною Горовою).

Потап на своїй сторінці в мережі instagram залишив цілий фотоальбом з чергової "зоряної" події. На знімках також позує син українського репера. При цьому на одному з фото Потап ніжно цілує сина!

“I have a Star! Дякую, thanx, спасибі! Вона Ваша! Можна Потоптати Потапа!" - жартома підписав серію фото музикант.

У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

Потап з сином на "алеї зірок" у Києві (фото: instagram.com/realpotap)

Звичайно ж шанувальники Потапа поспішили прокоментувати його новий пост і залишити свої побажання.

До речі, Потапа також привітав його близький друг, телеведучий Юрій Горбунов: “Куме вітаємо!! молодець!!"

  • "Наступна зірка на Hollywood Blvd"
  • “Вітаю! Дякую за Вашу творчість!!!"
  • “Ви перший, хто заслуговує на ту зірку! Ви талановита людина!!! Успіхів вам!!!"
  • “Вау! Це було круто ! Вітаю"
  • "Потап, люблю Вас за вашу творчість!!"
  • “Вітаю! Заслужено, на мій погляд"

У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

До речі, Настя Каменських також залишила слова подяки. Але н в зв'язку з відкриттям зірки Потапу, а за підсумками своєї поїздки в Мексику.

“Мексика, дякую за теплий прийом і запрошення на радіо і ТБ. Це величезне щастя, що вам подобається моя пісня Elefante! Тут така чудова атмосфера, чудові люди! Я повернуся зовсім скоро, обіцяю вам. А всім, хто мріє, хочу сказати: вірте в себе, вірте вашій команді, наполегливо працюйте і вчіть іноземні мови", — пише Настя.

У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Потап зворушив мережа спільним фото з 11-річним сином Андрієм. Шанувальники відзначили, що Андрій - копія мами.

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