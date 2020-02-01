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Жіноча магія: Настя Каменських показала, як "малює обличчя" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 22:57
Жіноча магія: Настя Каменських показала, як "малює обличчя" (відео)
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських показала на відео процес макіяжу

Настя Каменських поділилася зі своїми фанами сокровенним і "впустила" їх у свій будуар, продемонструвавши процес причепурювання і наведення макіяжу. 32-річна популяная співачка записала процес на камеру, захопивши шанувальників відкритістю і... вчергове показала, що особливо трудитися над "малюванням" їй і не потрібно - завдяки своїй природній красі.

Артистка опублікувала в Instagram відео, яке назвала "Girls magic".

Із рушником на голові Настя в блакитному халаті за допомогою пензликів підвела вилиці, потім взялася за туш для вій, злегка нафарбувала губи помадою, після чого звільнила свої кучері й обдарувала глядачів пристрасним повітряним поцілунком.

Настя Каменських показала на відео, як наносить макіяж

Зазначимо, що перед нинішньою "дівочою магією" Каменських розохотила армію своїх шанувальників жарким знімком в купальнику серед густих джунглів в Юкатані.

Фани артистки захоплюються зовнішнім виглядом і природною красою Каменських та зазначають, що їй абсолютно не потрібен макіяж, аби виглядати чарівною, адже вона така від природи.

  • Красуня!
  • Єдина, по-моєму, хто без накачаних губ;
  • Я обажаю тебе;
  • От я розумію жінка! Так і повинні бути без косметики і все таке;
  • Так вам і фарбується не треба;
  • Настюха, ти просто супер, я завжди захоплююся тобою, нехай всі дівчата будуть такі красиві та натуральні, як ти;
  • Найкраща дівчина у всесвіті!
  • NK, з глузду з'їхати!
  • Без макіяжу краще!

Жіноча магія: Настя Каменських показала, як &quot;малює обличчя&quot; (відео)

Скрін коментарів: instagram.com/kamenskux

Додамо також, що Каменских, Дорофєєва та Полякова нещодавно показали трендову зачіску літа 2020, яка підозріло нагадала стиль 90-х років.

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Новини України Настя Каменськихновости шоу-бизнеса
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