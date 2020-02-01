Жіноча магія: Настя Каменських показала, як "малює обличчя" (відео)

Настя Каменських показала на відео процес макіяжу
Настя Каменських поділилася зі своїми фанами сокровенним і "впустила" їх у свій будуар, продемонструвавши процес причепурювання і наведення макіяжу. 32-річна популяная співачка записала процес на камеру, захопивши шанувальників відкритістю і... вчергове показала, що особливо трудитися над "малюванням" їй і не потрібно - завдяки своїй природній красі.
Артистка опублікувала в Instagram відео, яке назвала "Girls magic".
Із рушником на голові Настя в блакитному халаті за допомогою пензликів підвела вилиці, потім взялася за туш для вій, злегка нафарбувала губи помадою, після чого звільнила свої кучері й обдарувала глядачів пристрасним повітряним поцілунком.
Настя Каменських показала на відео, як наносить макіяж
Зазначимо, що перед нинішньою "дівочою магією" Каменських розохотила армію своїх шанувальників жарким знімком в купальнику серед густих джунглів в Юкатані.
Фани артистки захоплюються зовнішнім виглядом і природною красою Каменських та зазначають, що їй абсолютно не потрібен макіяж, аби виглядати чарівною, адже вона така від природи.
Скрін коментарів: instagram.com/kamenskux
Додамо також, що Каменских, Дорофєєва та Полякова нещодавно показали трендову зачіску літа 2020, яка підозріло нагадала стиль 90-х років.