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"Трохи схиблена": Настя Каменських в одній білизні зробила зізнання про свою слабкість

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2020 - 12:06
"Трохи схиблена": Настя Каменських в одній білизні зробила зізнання про свою слабкість
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала гаряче селфі

Настя Каменських любить провокувати мережеву публіку пікантними фото – вона може легко дозволити собі позувати не тільки в крихітних бікіні і білизні, але навіть зовсім оголеною! Відверті знімки завжди викликають бурю обговорень, але співачка спокійно реагує на критику і зізнається, що практично ніколи не читає коментарі під своїми фото. Так, на свіжому знімку артистка з'явилася перед фанами у всій красі – вона позувала в чорній білизні.

Настя зробила селфі в примірювальній. Навколо неї на підлозі розкидані особисті речі і одяг, сама Настя красується біля дзеркала в чорному комплекті і білих масивних кросівках. Дівчина демонструє соковиті форми на камеру.

Макіяж співачка вирішила зробити з акцентом на очі. До речі, нещодавно вона показала, як накладає повсякденний мейкап. В носі у зірки видніється сережка-кільце.

&quot;Трохи схиблена&quot;: Настя Каменських в одній білизні зробила зізнання про свою слабкість

Гаряче фото Насті можна цінувати тут

"Я трохи схиблена на шопінгу. А ви?" - поцікавилася зірка у шанувальників на англійській мові.

В коментарях фани NK захопилися її апетитними формами, вони залишили чимало відвертих компліментів на адресу спокусливої гарячої красуні.

  • Вау, Настя, легше
  • Фігура супер
  • Гармата
  • Настюша, ти супер
  • Ох і чудова і прекрасна
  • Секс бомба
  • Фігура супер
  • Сексуальна фігура
  • Красуня
  • Шалена

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських наочно показала, як "збирає" повсякденний образ і попутно засвітила плоский животик в білизні. Вона одягла пальто персикового відтінку на об'ємний спортивний костюм, доповнивши комплект шапкою.

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Новини України Настя Каменських
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