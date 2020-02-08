"Трохи схиблена": Настя Каменських в одній білизні зробила зізнання про свою слабкість

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала гаряче селфі

Настя Каменських любить провокувати мережеву публіку пікантними фото – вона може легко дозволити собі позувати не тільки в крихітних бікіні і білизні, але навіть зовсім оголеною! Відверті знімки завжди викликають бурю обговорень, але співачка спокійно реагує на критику і зізнається, що практично ніколи не читає коментарі під своїми фото. Так, на свіжому знімку артистка з'явилася перед фанами у всій красі – вона позувала в чорній білизні.

Настя зробила селфі в примірювальній. Навколо неї на підлозі розкидані особисті речі і одяг, сама Настя красується біля дзеркала в чорному комплекті і білих масивних кросівках. Дівчина демонструє соковиті форми на камеру.

Макіяж співачка вирішила зробити з акцентом на очі. До речі, нещодавно вона показала, як накладає повсякденний мейкап. В носі у зірки видніється сережка-кільце.

Гаряче фото Насті можна цінувати тут

"Я трохи схиблена на шопінгу. А ви?" - поцікавилася зірка у шанувальників на англійській мові.

В коментарях фани NK захопилися її апетитними формами, вони залишили чимало відвертих компліментів на адресу спокусливої гарячої красуні.

Вау, Настя, легше

Фігура супер

Гармата

Настюша, ти супер

Ох і чудова і прекрасна

Секс бомба

Фігура супер

Сексуальна фігура

Красуня

Шалена

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських наочно показала, як "збирає" повсякденний образ і попутно засвітила плоский животик в білизні. Вона одягла пальто персикового відтінку на об'ємний спортивний костюм, доповнивши комплект шапкою.