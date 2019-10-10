Солістка The Hardkiss вразила визнанням про свого першого чоловіка

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка відверто розповіла про особисте життя

Солістка української рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна вразила шанувальників визнанням, що її чоловік Валерій Бебко, з яким вони одружилися в 2011 році, став її першим чоловіком. Про це артистка розповіла в програмі "Життя відомих людей". До речі, нещодавно вона зворушила мережу милою сімейною фотосесією.

Юлія і креативний продюсер та гітарист The Hardkiss Вал Бебко познайомилися під час інтерв'ю в 2009 році і закохалися один в одного з першого погляду. При цьому до нього у дівчини не було відносин, у чому вона не соромиться зізнатися.

Знаменитість вважає, що часта зміна партнера не принесе дівчатам щастя.

"Я нещодавно натрапила на один влог в Інтернеті, де дівчата сидять і говорять про статеве життя, оргазми. І судячи з того, що вони говорять, вони міняють партнерів і коханих раз в місяць. Раз у два місяці. Але я бачу, що очі нещасливі. Я не думаю, що для жінки класно міняти чоловіків. Так, у нього було багато відносин. У мене жодних. Як він каже – все, в принципі, крім душі, дуже схоже. Тому я йому вірю в цьому плані", - прокоментувала Саніна.

Відео: youtube.com/ЖВЛ

Закохані кілька років приховували свої стосунки і навіть весілля, щоб не привертати до цього зайвої уваги. У листопаді 2015 у пари народився син Данило.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

При цьому без ревнощів у цій родині не обходиться. Точніше, Юля ревнує, тому що фанатки нерідко закидають бородатого і брутального Вала занадто відвертими повідомленнями. Хоча в цілому вона довіряє чоловікові.

"Я дуже ревнива. Дуже. Це просто жах якийсь. Це іноді і добре для відносин, тому що це так освіжає. Ти розумієш, що їх можна втратити. Тому треба бути добрішими. Як їх підтримувати. Вогонь. Просто я дуже добре знаю Валу. Йому так лінь було б за ким-то що там за моєю спиною... що я, в принципі, спокійна", - сказала співачка.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком (instagram.com/the_hardkiss)

Нагадаємо, The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі "Жива", в якому Юлія Саніна перевтілилася в вампіршу.

До речі. солістка The Hardkiss Юлія Саніна "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну.