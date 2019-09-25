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Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі "Жива"

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.09.2019 - 15:33
Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі "Жива"
Фото: Юлія Саніна в кліпі "Жива" (прес-служба)

Вперше в кадрі у The Hardkiss з'явилася кров

Популярна українська група The Hardkiss представила перший сингл майбутнього альбому, який побачить світ у 2021 році. --"Жива", а також відразу ж і кліп на нього. Відзначимо, що в новій відеороботі солістка Юлія Саніна, яка раніше захопила ідеальною фігурою в купальнику, постала в досить незвичному образі вампірши.

Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі групи і це — "темна" історія про кохання, ненависть і жіноче переродження.

Відео: THE HARDKISS - Жива (youtube.com/THE HARDKISS)

"Кожен раз, коли я проїжджав по Гаванському мосту, башта елеватора захоплювала мою уяву. Готичні образи наповнювали мою голову, але я не знав, хто з українських артистів зміг би стати героєм цих похмурих оповідань, — ділиться режисер кліпу Mitti Misura. — П'ять років я жив з цими картинками, поки одного вечора не зустрівся з Юлею і Валом. Ми відразу зрозуміли, що це буде вампірська історія. Історія-метафора про чоловіка і жінку, яку захоплює пристрасть і робить такою небезпечною. Але вона інша, вона шукає і знаходить тепло в собі. Вона змінюється".

Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі &quot;Жива&quot;

Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)

Зйомки кліпу проходили наприкінці серпня на трьох локаціях у Києві: іподром,
Київмлин і Русанівська набережна. Бачення режисера про ідеальну вампіршу в образах втілила Олена Богданова.

Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі &quot;Жива&quot;

Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)

"У цій роботі для нас було багато чого вперше. Наприклад, чорні лінзи на все око на 20 годин зйомок. Кров в кадрі у The Hardkiss з'явилася вперше. Розумію, що комусь історія здасться похмурою, але вампіри без крові — це точно не наше "кіно". Ми настільки "загралися" з містикою, що в самому фіналі зйомок — сталося ЧП. Піротехніка підвела і на мені спалахнула сукня. Але, дякую, все добре, я Жива", — розповідає Юлія Саніна.

Вампірська історія: The Hardkiss показали темну сторону любові в містичному кліпі &quot;Жива&quot;

Фото: кадр з кліпу The Hardkiss "Жива" (прес-служба)

За кілька годин кліп набрав більше 50 тисяч переглядів і безліч захоплених коментарів від користувачів мережі.

  • Кліп бомба, пісня шикарна. Кааайф
  • Шкірного разу Ваші нові кліпи абсолютно непередбачувані та не схожі на попередні! Вмієте здивувати! Дякуємо за високий рівень української музики!!!
  • Це ідеально. Я чекала такого крутого вибуху від вас, і ось він той самий прекрасний драйв від The Hardkiss, ви супер
  • Ви - найкрутіше, що має українська музика! Це не схоже ні на кого, і це так круто...!
  • Нарешті! Як же це красиво, а пісня! Тепер знаю, що +1 буде на репите. Дякую за творчість. Нова історія - початок
  • Мурашки від початку і до кінця!!! Це щось неймовірне!!!!!!!! Сльози щастя
  • Повертаємо тренди на вампиркую тематику? Пісня бомба!!!!!!!
  • У мене до вас одне питання: ЗА ЩО? За що так до сліз і до мурашок?
  • це просто кайф) дякую велике за ваш креатив, за ваш драйв!) The Hardkiss - one love

Скріншот коментарів (youtube.com/THE HARDKISS)

Нагадаємо, раніше THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".

До речі, автор хіта "Охрана, отмена" Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса".

Jerry Heil випустила яскравий іронічний кліп на пісню "Вільна каса" "Русалка": солістка The Hardkiss "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну
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