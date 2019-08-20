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"Русалка": солістка The hardkiss "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 17:56
"Русалка": солістка The hardkiss "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну
Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Юлія вміє позувати в купальнику без натяку на вульгарність

Солістка The hardkiss Юлія Саніна, яка довела, що вона вміє не лише співати, але і відмінно рухається в танці, проводить літні канікули з сім'єю в Туреччині. У своєму Instagram співачка ділиться рідкісними сімейними кадрами та фото на фоні природи, за що отримує від шанувальників теплі слова і побажання гарного відпочинку.
Однак свіжий курортний знімок розбурхав шанувальників творчості Юлії, ще б пак, адже на ньому фронтвумен позує в купальнику.
Кадр зроблений біля басейну, Саніна сидить на самому краю бортика, повернута спиною до фотографа. На знімку можна відмінно розглянути підтягнуту фігуру дівчини і всі її вигини.

&quot;Русалка&quot;: солістка The hardkiss &quot;блиснула&quot; ідеальною фігурою в купальнику біля басейну

Фото: Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss)

Варто відзначити, що знаменитість обрала для відпочинку цельнокроений купальник спортивного типу з цікавою деталлю на спині.
Підписники одразу ж почали обговорювати прекрасний зовнішній вигляд співачки, і міркувати в чому секрет її такої чудової форми — в генетиці або активному відвідуванні тренажерного залу.

  • "Сьогодні я Русалка, я створюю хвилі"!
  • Фото, не притаманне для Юлі)) Але дуже гарно вийшло. Тільки підпису не вистачає "І нехай весь світ зачекає"
  • Воу. Юля, Ви шикарна!
  • Який у Вас крутій купальник. Пані Юля, Ві дивовижна
  • Вах який персик
  • Яка жінка
  • Кожна нова пісня просто шедевр! А яке фото!!! Ні крапельки вульгарності!!
  • Яке гарне небо. Ууууу
  • Справжня!!!
  • Шикарний ВИГЛЯД !

Нагадаємо, що ще одна українська співачка, яка дуже рідко демонструє своє тіло в соцмережах показала підписникам кадр в купальнику. Христина Соловей продемонструвала свої форми на італійському пляжі.

А ведуча Леся Нікітюк дістала свій 49-тий купальник і відправилася в заміський клуб плавати в басейні і підкорювати всіх присутніх своїми довгими ногами.

До речі, Світлана Лобода не відстає від своїх колег по вокальному цеху і теж вирішила продемонструвати "спекотний" кадр. Тільки виконавиця зробила ставку на гнучкість і розтяжку — Світлана сіла на шпагат гідний балерини.

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Новини України The HARDKISSЮлия Санина
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