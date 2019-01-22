"Зігріває ваша посмішка": Ані Лорак заінтригувала фанів новим фото

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники відзначили, що співачка відмінно виглядає

Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і гастролює в Росії, а також розлучається зі своїм чоловіком Муратом, поділилася з шанувальниками новим селфі. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram і супроводила його інтригуючим підписом.

На фото Кароліна відображена в білій майці і картатій сорочці, а розпущене волосся розкидане по її плечах.

"Зйомки", - лаконічно написала Лорак, змусивши шанувальників гадати, чи має вона на увазі фотосесію або ж новий кліп.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

В коментарях вони зазначили, що з нетерпінням чекають сюрприз від улюбленої співачки, і що вона чудово виглядає.

"Що ж нас чекає @anilorak відкрийте таємницю... ну дуже красива";

"Чарівна. Це для альбому?";

"Неймовірна краса!!! Скоріше б цей сюрприз. Чекаю не дочекаюся";

"Яка ж красива! Легких Вам зйомок, бережіть себе, будь ласка";

"Яка ви красива, доброго і теплого часу доби! Висвітлюєте нас своєю посмішкою, це нереально";

"Красива і така ніжна";

"Занадто прекрасна для цього світу", - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак подякувала фанатів за любов і підтримку.

Ми також повідомляли, що слухання справи про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу. призначене на 31 січня на 11 ранку. В цей же день пару розведуть.

До речі, Лорак з подругою провела незабутній час в чоловічій компанії.

Відео: РБК-Україна