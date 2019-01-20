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"Нас пять миллионов": Лорак поблагодарила фанатов за любовь и поддержку (видео)

Lite » Стиль жизни 20.01.2019 - 20:33
"Нас пять миллионов": Лорак поблагодарила фанатов за любовь и поддержку (видео)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники очень интересуются, с кем же будет дальше певица

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и гастролирует в России, а также разводится со своим мужем Муратом, опубликовала новое видео, в котором поблагодарила фанатов за поддержку и любовь. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Спасибо каждому за вашу любовь и поддержку! Счастье знать, что наша  любовь взаимна!" - подписала Ролик артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Интересно, что помимо хвалебных од скандальной певице, поклонники активно интересуются личной жизнью певицы, ведь, как стало известно 19 января, она разводится со своим мужем.

"Я так хочу, что бы вы встретили настоящего мужчину который будет любить уважать и ценить!!!! Женского счастья Вам, Каролина!" - написала 1o_moon_o1

."Родина Каролины Советский Союз, это просто факт", - отметил skvortsova4170.

"Пожалуйста, оставайтесь с мужем, вы очень красивая пара", - считает galina.ankudinova.

"Ани! Что ли забыла прилично одеться?!?" - написала ikozlikina.

&quot;Нас пять миллионов&quot;: Лорак поблагодарила фанатов за любовь и поддержку (видео)

&quot;Нас пять миллионов&quot;: Лорак поблагодарила фанатов за любовь и поддержку (видео)

&quot;Нас пять миллионов&quot;: Лорак поблагодарила фанатов за любовь и поддержку (видео)

Скриншот комментариев (.instagram.com/anilorak)

Как ранее мы писали, Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.

 

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