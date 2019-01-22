"Согревает ваша улыбка": Ани Лорак заинтриговала фанов новым фото

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники отметили, что певица отлично выглядит

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и гастролирует в России, а также разводится со своим мужем Муратом, поделилась с поклонниками новым селфи. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram и сопроводила его интригующей подписью.

На фото Каролина запечатлена в белой майке и клетчатой рубашке, а распущенные волосы раскиданы по ее плечам.

"Съемки", - лаконично написала Лорак, заставив поклонников гадать, имеет ли она в виду фотосессию или же новый клип.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В комментариях они отметили, что с нетерпением ждут сюрприз от любимой певицы, и что она замечательно выглядит.

"Что же нас ждет @anilorak откройте тайну... ну очень красивая";

"Очаровательная. Это для альбома?";

"Невероятная краса!!! Поскорей бы этот сюрприз. Жду не дождусь";

"Какая же красивая! Легких Вам съемок, берегите себя, пожалуйста";

"Какая вы красивая, доброго и тёплого времени суток! Освещаете нас своей улыбкой, это нереально";

"Красивая и такая нежная";

"Слишком прекрасная для этого мира", - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее Ани Лорак поблагодарила фанатов за любовь и поддержку.

Мы также сообщали, что слушанье дела о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. назначено на 31 января на 11 утра. В этот же день пару разведут.

К слову, Лорак с подругой провела незабываемое время в мужской компании.

Видео: РБК-Украина