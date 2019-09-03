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Спокуслива Емілі Ратаковски блиснула пишними грудьми і стрункими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 22:31
Спокуслива Емілі Ратаковски блиснула пишними грудьми і стрункими ногами
Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-річна красуня спокушає гарячими кадрами

Емілі Ратаковски, яка обожнює спокушати шанувальників гарячими кадрами, навіть у звичайній поїздці намагається не упускати випадку це зробити. Дівчина вирушила з компанією друзів і улюбленим чоловіком в подорож і показала серію гарячих знімків. Вона приміряла білий топ, відкриває її пишні груди, а також облягаючі джинси, які підкреслили стрункі ноги і тонку талію. Ратаковски обожнює стильні деталі, так що її образ доповнили білі кеди, маленька чорна сумочка, масивні підвіски на шиї, сережки-кільця у вухах, широкий ремінь і годинник.

Спокуслива Емілі Ратаковски блиснула пишними грудьми і стрункими ногамиСпокуслива Емілі Ратаковски блиснула пишними грудьми і стрункими ногамиЕмілі зібралася в подорож (фото: instagram.com/emrata)

Волосся вона витягла праскою, а макіяж зробила в нейтральних тонах. В галерею 28-річна красуня також додала ролик, де вони з компанією йдуть на тлі мальовничих гір. Цибуля Емілі в цей раз склали біла футболка, ультракороткі джинсові шорти, білі кеди, чорна бейсболка і сонцезахисні окуляри. Щоб ще раз підкреслити всі свої принади, вона виконала запальний танець.

Спокуслива Емілі Ратаковски блиснула пишними грудьми і стрункими ногами

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Куди пішли молоді люди, вона не вказала. Але вони здійснили політ на приватному літаку, що видно з публікацій Емілі. Шанувальники почали бурхливо обговорювати поїздку Емілі і її форми. Не обійшлося і без коментарів щодо несумісності таких понять, як насолоду природою і польоти на приватному літаку, який забруднює навколишнє середовище.

Спокуслива Емілі Ратаковски блиснула пишними грудьми і стрункими ногамиЕмілі в купальнику свого виробництва (фото: instagram.com/emrata)

У сториз знаменита модель і актриса показала дівчат, які обирають її бренд нижньої білизни і купальників Inamorata. В кінці вона додала і свій знімок у спокусливій жовтому бікіні, який ледь прикривав груди Емілі.

Нещодавно вона також показала серію кадрів у басейну в леопардовому бікіні. Цікаво, що на багатьох фото вона позує з чоловіком, який тільки підтримує пристрасть своєї другої половинки оголятися на публіці.

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