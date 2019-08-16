Напівгола на дивані: Емілі Ратаковскі розбурхує мережу гарячими кадрами

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель продовжує епатувати

Емілі Ратаковски, яка нещодавно підірвала мережу неголеними пахвами та есе на тему сексуальності для американського Harper's Bazaar, продовжує розбурхувати послідовувачів. Тільки тепер 28-річна красуня повернулася до своїх звичних образів: максимально спокусливих та без провокаційних деталей. Хоча, якщо врахувати, що кожен знімок Ратаковскі викликає бурю обговорень, а часом і критики, то провокація – їх постійний посил.

Емілі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

На цей раз модель і актриса показала фото, зроблене її чоловіком в домашній обстановці. Вона лежить на дивані в довгій рожевій спідниці і бежевого відтінку босоніжках на високих підборах, прикривши пишні груди рукою. На обличчі дівчини помітний досить яскравий макіяж. Мабуть, подружжя кудись збирається. Або ж тільки повернулося. У будь-якому випадку Емілі поспішила додати, що кадр зроблений саме Себастьяном. «Зроблено моїм чоловіком, в Inamorata», – написала спекотна красуня.

Епатажна зірка в той же самий час мила і домашня (фото: instagram.com/emrata)

Треба зазначити, що Емілі дуже пишається своїм шлюбом і часто зізнається в коханні чоловікові. А фото з ним і обожнюваним псом Коломбо в її мікроблозі з'являються нітрохи не рідше картинок сексуального характеру.

Нагадаємо, Емілі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда в лютому 2018-го. Слід зазначити, що пара зустрічалася всього пару тижнів, перш ніж вирішила узаконити свої стосунки. Емілі досі з трепетом згадує цей день і навіть зберегла окрему папку хайлайтс в Instagram.

Нові фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Цікаво, що таке завзяття до створення домашнього вогнища Емілі передалося явно не від батьків. Вона з'явилася на світ у сім'ї викладачки англійської мови та художника, які, за спогадами Емілі, були волелюбними і ніколи не перебували у шлюбі. Свою матір Ратаковскі називає «феміністкою і інтелектуалкою». У дитинстві разом з ними знаменита модель багато подорожувала, поки не підписала свій перший контракт і не зайнялася кар'єрою.