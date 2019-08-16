ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Напівгола на дивані: Емілі Ратаковскі розбурхує мережу гарячими кадрами

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 21:33
Напівгола на дивані: Емілі Ратаковскі розбурхує мережу гарячими кадрами
Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель продовжує епатувати

Емілі Ратаковски, яка нещодавно підірвала мережу неголеними пахвами та есе на тему сексуальності для американського Harper's Bazaar, продовжує розбурхувати послідовувачів. Тільки тепер 28-річна красуня повернулася до своїх звичних образів: максимально спокусливих та без провокаційних деталей. Хоча, якщо врахувати, що кожен знімок Ратаковскі викликає бурю обговорень, а часом і критики, то провокація – їх постійний посил.

Напівгола на дивані: Емілі Ратаковскі розбурхує мережу гарячими кадрамиЕмілі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

На цей раз модель і актриса показала фото, зроблене її чоловіком в домашній обстановці. Вона лежить на дивані в довгій рожевій спідниці і бежевого відтінку босоніжках на високих підборах, прикривши пишні груди рукою. На обличчі дівчини помітний досить яскравий макіяж. Мабуть, подружжя кудись збирається. Або ж тільки повернулося. У будь-якому випадку Емілі поспішила додати, що кадр зроблений саме Себастьяном. «Зроблено моїм чоловіком, в Inamorata», – написала спекотна красуня.

Напівгола на дивані: Емілі Ратаковскі розбурхує мережу гарячими кадрамиЕпатажна зірка в той же самий час мила і домашня (фото: instagram.com/emrata)

Треба зазначити, що Емілі дуже пишається своїм шлюбом і часто зізнається в коханні чоловікові. А фото з ним і обожнюваним псом Коломбо в її мікроблозі з'являються нітрохи не рідше картинок сексуального характеру.

Нагадаємо, Емілі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна Бір-МакКларда в лютому 2018-го. Слід зазначити, що пара зустрічалася всього пару тижнів, перш ніж вирішила узаконити свої стосунки. Емілі досі з трепетом згадує цей день і навіть зберегла окрему папку хайлайтс в Instagram.

Напівгола на дивані: Емілі Ратаковскі розбурхує мережу гарячими кадрамиНові фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Цікаво, що таке завзяття до створення домашнього вогнища Емілі передалося явно не від батьків. Вона з'явилася на світ у сім'ї викладачки англійської мови та художника, які, за спогадами Емілі, були волелюбними і ніколи не перебували у шлюбі. Свою матір Ратаковскі називає «феміністкою і інтелектуалкою». У дитинстві разом з ними знаменита модель багато подорожувала, поки не підписала свій перший контракт і не зайнялася кар'єрою.

Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоні Вічно молода: Моніка Беллуччі захоплює пишними грудьми і стрункими ногами
Новини України модельмодакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся