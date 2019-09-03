Соблазнительная Эмили Ратаковски блеснула пышной грудью и стройными ногами

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя красотка соблазняет горячими кадрами

Эмили Ратаковски, которая обожает соблазнять поклонников горячими кадрами, даже в обычной поездке старается не упускать случая это сделать. Девушка отправилась с компанией друзей и любимым мужем в путешествие и показала серию горячих снимков. Она примерила белый топ, открывающий ее пышную грудь, а также облегающие джинсы, которые подчеркнули стройные ноги и тонкую талию. Ратаковски обожает стильные детали, так что ее образ дополнили белые кеды, маленькая черная сумочка, массивные подвески на шее, серьги-кольца в ушах, широкий ремень и часы.

Эмили собралась в путешествие (фото: instagram.com/emrata)

Волосы она вытянула утюжком, а макияж сделала в нейтральных тонах. В галерею 28-летняя красавица также добавила ролик, где они с компанией идут на фоне живописных гор. Лук Эмили в этот раз составили белая футболка, ультракороткие джинсовые шорты, белые кеды, черная бейсболка и солнцезащитные очки. Чтобы еще раз подчеркнуть все свои достоинства, она исполнила зажигательный танец.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Куда отправились молодые люди, она не указала. Но полет они совершили на частном самолете, что видно из публикаций Эмили. Поклонники принялись бурно обсуждать поездку Эмили и ее формы. Не обошлось и без комментариев насчет несовместимости таких понятий, как наслаждение природой и полеты на частном самолете, который загрязняет окружающую среду.

Эмили в купальнике своего производства (фото: instagram.com/emrata)

В сториз знаменитая модель и актриса показала девушек, которые выбирают ее бренд нижнего белья и купальников Inamorata. В конце она добавила и свой снимок в соблазнительном желтом бикини, который едва прикрывал грудь Эмили.

Недавно она также показала серию кадров у бассейна в леопардовом бикини. Интересно, что на многих фото она позирует с супругом, который только поддерживает страсть своей второй половинки оголяться на публике.