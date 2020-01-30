Слава й Віка з Неангелів зізналися, готова кожна з них до сольної кар'єри

Слава й Віка з Неангелів (фото: прес-служба)

Віка і Слава зізналися, що між ними є конкуренція

В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», учасниці популярного колективу НеАнгели Слава Камінська і Вікторія Смеюха розповіли про конкуренцію між ними і плани на сольну кар'єру.

Незважаючи на те, що Слава і Вікторія вже більше десяти років співають разом в НеАнгелах, рано чи пізно в жіночих колективах з'являється суперництво.

«Конкуренція є в будь-якому жіночому колективі. Та незалежно від цього, ми тринадцять років разом, тому що в когось із нас залізні нерви – можливо, у Віки, а може й у... » – натякаючи на себе, зазначила Слава Камінська. А ось Віка каже: у гурті вона почувається абсолютно повноцінною та наповненою.

Як відомо, кілька років тому Слава випустила сольну пісню. Співачка переконана: якщо вони з Вікою таки вирішать рухатись у різних напрямах, то її музика знайде своїх слухачів: «Мені є що розповісти, у мене є своя аудиторія. Мені здається, ми одне одного розуміємо», – розповіла Слава в інтерв’ю «Ранку з Україною».

За словами Вікторії Смеюхи, вона теж не боїться труднощів: «Я в себе вірю. І звичайно ж, мені не страшно все це буде робити, потрібно буде просто наважитися».

Проте, йти з гурту ні Слава, ні Вікторія не збираються. Хоча у ЗМІ постійно пишуть, що співачки не товаришують. Слава ж каже, що Віка її не дуже підтримує у важких ситуаціях. Уже кілька місяців руденьку з НеАнгелів переслідує маніяк, який вважає, що зі Славою він разом уже дев'ять років.

«Ось у нас був тур, він їздив по всіх концертах, поводився неадекватно. Його виводили із залу, причому я не розумію, чому правоохоронні органи не займаються цим питанням», – каже артистка.

Віка ж у цій ситуації не бачить проблеми. Навіть те, що чоловік чатує на Славу біля будинку, на концертах, створює нові й нові сторінки в соцмережах та пише їй, не змушує Віку змінити думку.

«Я з цією людиною, з якою Слава зараз бореться, спілкувалася. Це сталося випадково – я була на гастролях, і він підійшов, запитав, чи можна просто посидіти зі мною поряд. Я відповіла – звичайно. Якщо ти відповідаєш йому агресією і переходиш на негатив, зрозуміло, що він вступає у полеміку і починає з тобою в чомусь воювати», – поділилась своїм баченням ситуації Віка в ефірі каналу «Україна».

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів зізналася, куди зникла з соцмереж.