Відчула полегшення і свободу: Віка з НеАнгелів зізналася, куди зникла з соцмереж

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зізналася, що влаштувала собі "детокс" від соцмереж

Учасниця популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха не так давно зізналася, що розлучилася зі своїм бойфрендом і знову вільна. У грудні артистка побувала в Стамбулі і зачарувала шанувальників атмосферними фото, а 31 грудня привітала всіх з Новим роком. Після цього співачка зникла з Instagram майже на місяць, нічого не публікуючи та зберігаючи мовчання. Фанати вже встигли не на жарт стурбуватися, проте днями Віка повернулася і пояснила, що ж сталося.

Виконавиця опублікувала на своїй сторінці яскраве фото, на якому вона зображена в квітчастому сарафані на тлі пальм і океану. Смеюха розповіла, що встигла добряче відпочити на Мальдівах і вирішила влаштувати собі у цей час "детокс" від соцмереж. За словами артистки, вона помітила, що інтернет і віртуальне життя забирає у неї дуже багато часу і заважає насолоджуватися справжнім.

"Разом з появою на моєму телефоні щотижневих звітів про кількість годин, проведених у соцмережах, я раптом усвідомила, скільки "реального" часу заміняю "екранним". З одного боку, це частина моєї роботи – бути на виду. З іншого, години, проведені в інста, навряд чи можна назвати ефективним дозвіллям. Відразу після новорічних концертів, я зібрала валізу і вирушила на мої улюблені Мальдіви. І коли, в черговий раз, піймала себе на думці, що замість пальми, розглядаю фото в стрічці, то вирішила провести експеримент – на час відпочинку відмовитися від соцмереж. Перші дні "інстадетокс" мені важко давався. Рука тягнулася оновити стрічку, погортати новини, перевірити лайки. Але вже через два дні, я відчула полегшення і свободу. Раптом виявилося, що якщо якийсь пост пройде повз мене, я нічого не втрачу. Якщо я не запощу фото пальми, вона все-одно буде прикрашати мій горизонт. Нарешті, їжа не втратить свій смак, якщо її не побачать мої підписники", - поділилася своїми відкриттями Віка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка поспішила заспокоїти фанатів, що це не означає, що вона зовсім відмовиться від соцмереж, проте збирається тепер регулярно влаштовувати собі подібні періоди відпочинку.

"Ці кілька тижнів були райськими. Я насолоджувалася реальністю, яка мене оточувала і не відмовляла собі в задоволенні її фотографувати (тут вже обійтися без айфона я ніяк не могла). Безумовно, в подальшому я буду користуватися соціальними мережами, спілкуватися зі своїми слухачами, коментувати і лайкати друзів. Але подібні детокси я збираюся ввести, як правило, щоб не забувати – як класно іноді просто відчути красу реального життя без того, щоб не вивантажувати тонни кадрів з відпустки в Сториз. Ось якось так!" - завершила свою розповідь артистка.

Шанувальники підтримали рішення Вікторії, однак також зізналися, що сумували за нею і її яскравими фото.

Яка ж ти красива, повністю підтримую тебе

Вельми розсудливо вважаєш. А на фото чарівна

Клас!!!

Красуня

Як ми і думали - вирішила відпочити від інтернету

Дівчина-Літо,купається в сонячних променях...

Вікуся те що ти зробила молодець - своєрідне перезавантаження від усього, тепер ти оновлена і з новими силами і можливостями станеш ще краще

Як правильно сказано.. Напевно всім іноді хочеться викинути телефон

Дуже Вас не вистачало!! Раді, що Ви повернулися!!! Красива

Чарівна

крутий наряд, дитинко

Дуже хороша ідея ,відпочивайте і насолоджуйтеся реальністю ,найкрасивіших місць Мальдів !!!

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що нещодавно Віка з НеАнгелів відзначила свій 34 день народження, і показала, з ким вона провела це чудове свято.