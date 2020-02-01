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Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в "патріотичному" купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 12:03
Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в "патріотичному" купальнику
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка засипала мережу барвистими фото з відпочинку на Мальдівах

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха на тривалий час зникла з соцмереж. Нещодавно співачка повернулася в Instagram і пояснила, що вона вирішила влаштувати собі відпочинок без інтернету і соцмереж, при цьому вона полетіла до океану на Мальдіви. Однак вона все ж зробила на відпочинку багато яскравих фото і тепер настав час показати їх шанувальникам - так, артистка вже продемонструвала фанам кадри в блакитному бікіні.

Слідом Віка виклала цілу серію нових палких знімків, при цьому вона приміряла "патріотичний" купальник синьо-жовтого кольору. Дівчина позувала в ефектних позах, які вигідно підкреслили її спокусливі точені форми і ідеальну талію.

На деяких фото співачка зображена з жовтими ластами в руках. Виконавиця променисто посміхається і виглядає дуже щасливою.

"Не треба паніки, адже ми не в Титаніку ... В перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і блиснути в купальнику з кольорами нашого рідного прапора України. Ділюся з вами сонцем, а то за вікном суцільна сірість", - написала Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники захоплювалися красою і шикарними формами артистки і засипали її хвилею компліментів.

  • Дуже гарна
  • Красуня
  • Фігура супер!!! Віка - Ви талановита, позитивна красуня!
  • Фігура просто потрясающаяяяяя,якщо не секрет,скільки см.талія???? Такаааая тоненька
  • Ви Красуня...
  • найкрасивіший патріот України..Браво
  • І фотки, і настрій, і купальник, і ми сама все супер клас! Гарного тобі відпочинку
  • Фігура мрії. Віка ви величезна трудівниця, виглядаєте прекрасно
  • Ви дуже гарна! Фігура просто супер!
  • Красивіше, ніж природа навколо!!!!! І купальник клас) а посмішка-казка
  • Віка, все Ваші фото можна вішати на холодильник, щоб підійти, помилуватися, смотивироваться і відійти

Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в &quot;патріотичному&quot; купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів нещодавно підкорила атмосферним фото зі Стамбула, з'явившись в образі турецької принцеси.

Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на Мальдівах Слава й Віка з Неангелів зізналися, готова кожна з них до сольної кар'єри
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