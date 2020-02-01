Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в "патріотичному" купальнику

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка засипала мережу барвистими фото з відпочинку на Мальдівах

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха на тривалий час зникла з соцмереж. Нещодавно співачка повернулася в Instagram і пояснила, що вона вирішила влаштувати собі відпочинок без інтернету і соцмереж, при цьому вона полетіла до океану на Мальдіви. Однак вона все ж зробила на відпочинку багато яскравих фото і тепер настав час показати їх шанувальникам - так, артистка вже продемонструвала фанам кадри в блакитному бікіні.

Слідом Віка виклала цілу серію нових палких знімків, при цьому вона приміряла "патріотичний" купальник синьо-жовтого кольору. Дівчина позувала в ефектних позах, які вигідно підкреслили її спокусливі точені форми і ідеальну талію.

На деяких фото співачка зображена з жовтими ластами в руках. Виконавиця променисто посміхається і виглядає дуже щасливою.

"Не треба паніки, адже ми не в Титаніку ... В перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і блиснути в купальнику з кольорами нашого рідного прапора України. Ділюся з вами сонцем, а то за вікном суцільна сірість", - написала Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники захоплювалися красою і шикарними формами артистки і засипали її хвилею компліментів.

Дуже гарна

Красуня

Фігура супер!!! Віка - Ви талановита, позитивна красуня!

Фігура просто потрясающаяяяяя,якщо не секрет,скільки см.талія???? Такаааая тоненька

Ви Красуня...

найкрасивіший патріот України..Браво

І фотки, і настрій, і купальник, і ми сама все супер клас! Гарного тобі відпочинку

Фігура мрії. Віка ви величезна трудівниця, виглядаєте прекрасно

Ви дуже гарна! Фігура просто супер!

Красивіше, ніж природа навколо!!!!! І купальник клас) а посмішка-казка

Віка, все Ваші фото можна вішати на холодильник, щоб підійти, помилуватися, смотивироваться і відійти

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів нещодавно підкорила атмосферним фото зі Стамбула, з'явившись в образі турецької принцеси.