"Я не соціальна": TAYANNA розповіла, як реагує на хейтерів

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Також TAYANNA розповіла, хто її надихає

Співачка TAYANNA зізналася, чому не сидить у соціальних мережах, і як "відстежує" інформацію про себе. Про це українська виконавиця розповіла за лаштунками святкового шоу "З днем народження, Україно!", яке телеглядачі побачать 24 серпня о 20:00 на каналі "Україна".

За словами співачки, за активностями і подіями в соцмережах для неї стежать спеціально навчені люди. Втім, і сама артистка час від часу дивиться, що про неї пишуть.

"Зазвичай слідкують мої менеджери. Але часом, якщо вийшла якась новина, можу почитати коментарі. Навіть якщо негативні зустрічаю – нічого, це теж реакція, спокійно ставлюсь. Але загалом я не дуже соціальна, не сиджу у мережах", – зізналася TAYANNA на знімальному майданчику шоу "З Днем народження, Україно!".

Свої цінні хвилини співачка заповнює дійсно важливими, на її погляд, справами.

"Я не дуже маю вільний час. Мені краще замість сидіння у мережах спостерігати за людьми, зірками – українськими чи іноземними, які надихають і розвиваються, створюють щось для світу і всіх тих людей, які зациклені не лише на власній персоні", – розповіла TAYANNA.

Нагадаємо, що до цього літа TAYANNA випустила чарівний сингл "Мурашки". Синтивейв кінця 80-х у поєднанні з потужними звуками арпеджіатора в приспіві дають нам зрозуміти, що даний музичний тренд знову стрімко набирає популярності.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Час і Скло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

До речі, раніше Дзідзьо зізнався, від якого напою у нього "починаються нерви". Також співак визначив оптимальну кількість кави на день.

Також відзначимо, що Макс Барських згадав про небезпечні ситуації з настирливою прихильницею. При цьому співак був відвертий: ліфчики на сцені - звична для нього ситуація!

Режисером святкового шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.