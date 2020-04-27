Вона не змінюється: 53-річна Сальма Хайєк захопила молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка порадувала шанувальників

Сальма Хайєк відома своєю популярністю в мережі. Актриса обожнює вести особистий мікроблог, із задоволенням ділячись своїми улюбленими рецептами, образами для світських виходів, а також секретами нев'янучої краси. В підтвердження, що вони працюють, знаменита красуня любить викладати і селфі без макіяжу. Одне з останніх вкотре приголомшило мережу.

Нове фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

На знімку зірка постала лежачи в ліжку, в простому домашньому образі. На обличчі 53-річної знаменитості немає абсолютно ніякої косметики, волосся вільно розкидане по подушці... У короткому підписі вона висловила подяку за щасливу атмосферу недільного дня. Виглядає Сальма дійсно відмінно – спокійною, умиротвореною, а також неймовірно молодою. Пружна шкіра актриси буквально світиться здоров'ям і свіжістю, насилу віриться, що в цьому році вона відзначить 54-й день народження.

Цей факт здивував вкотре і багатомільйонну армію фанатів спекотної красуні. Вони заходилися писати Сальмі компліменти, відзначаючи її красу і неймовірно квітучий зовнішній вигляд. «Чудова», «Моя неділя відразу стала гарнішою», «Натуральна краса», «Прекрасна т без мейк-апу».... Багато хто також попросив актрису поділитися своїми порадами, як їй вдається виглядати так молодо в свої роки.

«Сальма, будь ласка, поділися з нами своїми б'юті-секретами. Ти виглядаєш такою юною», – пишуть вони. Сама зірка ніколи не приховувала, що її головні правила краси: здоровий сон, позитивний настрій, багато води і щоденний якісний догляд за шкірою. Хоча в мережі часто обговорюють, що без участі пластичних хірургів і підтяжок тут не обійшлося. Сама Хайєк заперечує будь-які радикальні маніпуляції із зовнішністю.

Сальма з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Також днями зірка порадувала шанувальників цілою галереєю фото з коханим чоловіком – французьким мільйонером Франсуа-Арні Піно. Такий пост вона зробила на честь річниці їхньої зустрічі. «В цей день 14 років тому я зустріла свою другу половинку. Після випробування часом і навіть випробування карантином я дуже щаслива, що знайшла тебе, і чим більше я тебе відкриваю, тим більше зростає моє кохання. З річницею, любов моя», – написала палке послання Сальма.