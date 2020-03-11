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Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2020 - 20:31
Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжу
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка підтвердила статус "вічно молодої"

Сальма Хайєк – одна з актрис, які вже довгі роки залишаються незмінними зовні. У свої 53 роки вона виглядає не гірше багатьох більш молодих колег. Струнке тіло актриси її пружна, гладка шкіра, сяючі очі і промениста усмішка – головні "прикраси" Сальми. А тому вона може дозволити собі як максимально відверті речі, так і фото без макіяжу. У мікроблозі зірки є маса кадрів, які надихають шанувальників і змушують писати приємні слова своєї улюблениці, намагаючись випитати секрети її краси.

Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжуЇй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжуНові фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Кілька годин тому Сальма показала серію нових кадрів, де постала з молодим обличчям без грама косметики. Втім, завдяки виразним рисам обличчя Хайєк і без неї виглядає ефектно і розкішно. Шанувальники високо оцінили фото, взявшись писати, яка чарівна зірка.

  • Ти прекрасна без макіяжу!
  • Мила!
  • Прекрасна!
  • Чорт! Ніякого макіяжу?
  • Ти стаєш все молодше... Вау

Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжу

Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжуЇй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжуЇй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжуЇй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжу

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/salmahayek)

До речі, Сальма завжди підкреслює, що її краса натуральна, і вона не вдавалася до б'юті-маніпуляцій. За словами зірки, здорове харчування, спорт, позитивний настрій і якісна косметика по догляду, само собою, творять чудеса. Але хороша спадковість і перевірені секрети також грають роль. Приміром, багатьом премудростям Сальма навчилася у своєї бабусі. Вона використовувала лікарські трави, домашні рецепти масок і закликала онуку завжди правильно очищати шкіру.

Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила мережу красою на фото без макіяжуСальма може дозволити собі фото без макіяжу (фото: instagram.com/salmahayek)

"З самого дитинства бабуся казала мені, щоб я не вмивалася вранці, адже шкірі потрібні її натуральні масла, щоб бути зволоженою. За ніч вона вже відновила свої ресурси. А ввечері я її дуже добре очищаю, так навіщо це мені зранку, що я прокидаюся брудною?", – зазначає Хайєк в інтерв'ю.

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