Сміх і навіть сварки: Тарабарова розповіла, як зустрічає новий рік з великою сім'єю

В ексклюзивному інтерв’ю для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка раніше поділилася оригінальним рецептом олів'є, відверто розповіла про новорічні традиції та відкрила свою найбільшу мрію на сьогодні.

Популярна українська співачка Тарабарова розповіла, як зазвичай проходять новорічні свята. Виявилося, зірка встигає і попрацювати, і приділити увагу домашнім.

«У Новий рік працювала і завжди працюю, але мені було б трішечки сумно, якби я не веселила людей у цей момент. Я обожнюю виходити і казати: «Люди, у нас є час! Давайте танцювати!». Але є і сімейна традиція – де б я не була першого січня, другого вирушаю в Херсон до батьків. У цьому році теж не буде виключення, ми поїдемо всі разом – з Іваном. У мене величезна родина – три сестри і вже у всіх є діти. Тобто квартира просто лусне від сміху й навіть сварок, бо ми дуже емоційні, але добрі», – поділилася Світлана в ефірі каналу «Україна».

Світлана Тарабарова з сином Іваном (фото: ТК "Україна")

Так, співачка в колі великої родини буде готувати смачні новорічні страви, загадувати бажання, ділитися мріями. Але поки Тарабарова не знає, де буде саме в Новий рік. Однак, з планами на перший місяць наступного року вже визначилася.

«Ми плануємо невелику подорож разом з сестрами. Батьки не хочуть чомусь з нами їхати. Їм трохи важкувато вже. Вони чекають нас вдома, а потім ми хочемо поїхати, можливо, в Західну Україну – до Львова, а можливо, це буде Польща – ми ще не знаємо. Хочемо просто сісти в машину і поїхати відпочивати з дітьми», – розповіла артистка.

Крім того, TARABAROVA відверто зізналася, що найбільше мріє отримати в 2020 році.

«По-перше, у лютому ми знімаємо відео на новий трек, який, сподіваюся, розірве – зараз працюю над ним, ще треба дописати у студії, – прокоментувала TARABAROVA під час інтерв’ю для програми «Ранок з Україною». – А щодо матеріального – я б хотіла нарешті жити у своєму будинку, адже з Іваном краще буде в будинку, тому що там свіже повітря, а свіже повітря – це імунітет. Взагалі він у мене росте на вулиці, якщо чесно. І спить, і гуляє. Я бачу свої результати, як мама – я за вулицю у будь-яку погоду, навіть у мінус 20 ми виходимо. Так було минулого року, в цьому, напевно, буде так само».

Зазначимо, раніше Наталія Могилевська, Лілія Ребрик, Світлана Тарабарова, DZIDZIO та інші зірки розповіли, ким були на новорічних ранках.