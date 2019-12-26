Топ-8 улюблених традицій королівської родини на Різдво, які можна і потрібно перейняти

Королівська сім'я Великобританії (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Весь день розписаний чи не щохвилини, але наповнений душевним спілкуванням

Королівська сім'я Великобританії хоч і оповита різними "міфами стриманості", все ж залишається великою сім'єю - зі своїми секретами, слабкостями і традиціями. Як і мільйони інших людей по всьому світу, члени монаршої сім'ї острівної держави також із задоволенням проводять час разом, дарують один одному подарунки і т. д. Згідно з традицією, вся велика британська королівська сім'я збирається щороку в Сандрингемському замку для святкування Різдва. Це святкування переросло в цілий ритуал, який проходить за затвердженим роками розкладом - відсилання до багаторічних традицій. Пропонуємо познайомитися з основними і найбільш цікавими.

№1 Сімейне чаювання

Сімейне чаювання - перше, що чекає всіх родичів монаршої сім'ї по приїзду в Сандрингемський замок. Для такого заходу також є свій дрес-код: чоловіки при краватках і костюмах, жінки - в елегантних ділових сукнях, а також прикрасах.

№2 Обмін оригінальними подарунками

Погодьтеся, здивувати Кейт Міддлтон, принца Вільяма або будь-якого іншого члена королівської сім'ї буде складно. Тому у них прийнято дарувати один одному недорогі подарунки "зі змістом". Це можуть бути просто якісь дрібнички для підняття настрою. До речі, Кейт Міддлтон також зазначала, що в їхній родині не прийнято розпаковувати відразу всі подарунки - це задоволення відкладають на ранок. Однак, щоб ушанувати всіх присутніх, при них кожному прийнято розпакувати хоча б один подарунок.

№3 Роздільні сніданки

За словами колишнього шеф-кухаря королівської сім'ї, в день Різдва чоловіки і жінки королівського сімейства зазвичай снідають окремо. При цьому жінки вважають за краще на сніданок фрукти, каву і тости. А от чоловіки - яйця з беконом, гриби, смажені нирки.

№4 Церковна служба

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми на різдвяній церковній службі в 2019 році (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після сніданку обов'язковий різдвяний ритуал - відвідування всім разом церковної служби. Зазначимо, що в цьому році старші діти герцога і герцогині Кембриджських вперше взяли участь у цьому заході.

Ще один цікавий момент церковної служби. В цей день королева Британії дає в церкві подаяння. І це ледве не єдиний день у році, коли вона тримає в руках готівку.

№5 Різдвяний обід

У цьому році 6-річний принц Джордж приготував різдвяний десерт з рідними (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після служби членів монаршої родини вдома чекає ситний різдвяний обід за великим столом. Кухарі накривають його різними смаколиками: від запеченої індички і овочів до салату з креветками і лобстера. Також обов'язковим є традиційний десерт - пудинг. Список страв залишаються незмінними вже кілька років.

№6 Спільний перегляд телевізора

Ніщо не чуже королівській сім'ї. Як і мільйони британців, члени монаршої сім'ї дивляться святкову промову Єлизавети II по телеканалу BBC. Після перегляду кожному виділяється вільний час перед полуденним чаєм з фруктовим пирогом.

№7 Особиста бесіда з королевою

Королева Єлизавета II особисто розмовляє з кожним членом великої монаршої родини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Це особливий момент на Різдво для кожного члена королівської сім'ї. Адже кожен може поспілкуватися з королевою особисто! Спеціально для цього виділяється особливий час. Її Величність грає в бридж і розмовляє з рідними.

№8 Святкова вечеря

Після душевних розмов і розваг всі монархи збираються на святкову різдвяну вечерю. До столу навіть запрошується шеф-кухар, щоб підняти келих разом з королевою і виголосити тост.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва.