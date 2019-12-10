Так ніхто не готує: Тарабарова поділилася оригінальним рецептом олів'є

Світлана Тарабарова (фото: ТК "Україна")

За словами Тарабарової, такий рецепт вона "підгледіла" у сестри

Без салату олів’є українцю важко уявити новорічний стіл. Однак приготувати його можна не за традиційним рецептом, а додавши свої інгредієнти. Популярна українська співачка Світлана Тарабарова (TARABAROVA), яка раніше розповіла про характер синочка, на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповіла, як готує олів'є вона сама.

нашого організму. Попри те, що салат олів’є ну дуже калорійний, відмовитись від нього в новорічні свята майже неможливо. Однак є спосіб, як приготувати його так, аби він був менш шкідливим для організму. За словами Світлани Тарабарової, вона дуже ретельно підходить до вибору інгредієнтів для новорічного салату.

"Я готую олів’є так, як ніхто його не готує. Не з ковбасою, а додаю курку. 50 на 50 заправляю сметаною та майонезом. Це рецепт моєї сестри, вона одного разу так приготувала, мені сподобався і тепер я всім так раджу. Обов’язково додаю моркву, але без яблука – з ним не смачно", – поділилась TARABAROVA за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня.

Світлана Тарабарова (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Зазначимо, раніше Наталя Могилевська, Лілія Ребрик, Світлана Тарабарова, DZIDZIO та інші зірки розповіли, ким були на новорічних ранках.