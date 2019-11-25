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Складно програвати: Анна Різатдінова прокоментувала поразку в суперфіналі шоу Танці з зірками 2019

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Анна залишила зворушливе фото з Олександром Прохоровим

Танці з зірками 2019 офіційно завершилися минулої неділі, 24 листопада. Перемогу здобула пара Ксенія Мішина і Женя Кот. А ось на другому місці опинилися Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Слід зазначити, що за результатами суддівського голосування перемогла саме Різатдінова (118 балів від суддів). А ось Мішина-Кот отримали від суддів 113 балів, але саме глядачі ТБ-шоу дали конкурсантам найбільшу кількість голосів.

За висновками суперфіналу українська гімнастка поспішила залишити свій відгук і поділитися першими емоціями. При цьому спортсменка не приховує - їй складно прийняти поразку.

“Друзі! Ось і закінчилася наша подорож під назвою Танці з зірками 2019! Мені, як спортсменці, звичайно ж, дуже складно програвати. Але і в той же час я розумію, що наше срібло на вагу золота! Знаєте, таке повне задоволення зараз, тому що розумію, що ми зробили все, що від нас залежало! Дорогі наші глядачі , ми вдячні вам!! Я думала, що піду на ефірі так п'ятому. Спортсменів адже не знають в нашій країні, але ви нас донесли на своїх ручках до фіналу. Всіх обняла і поцілувала. P. s. Далі чекайте кучаааа постів з подяками", - пише Різатдінова.

Свій пост Анна супроводила "переможним" фото з Олександром Прохоровим. При цьому Анна тримає в руках кубок переможця шоу Танці з зірками 2019.

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники Різатдінової поспішили підтримати спортсменку і засипали її приємними коментарями:

  • “Спасибі вам! Ви велика розумниця! Так тримати"
  • “Ви найкраща! Ви повинні були виграти. На жаль, у нас люди голосують не зрозуміло як. Знайте, перемога ваша. Це були справжні танці"
  • "Ви були і є найкращими з перших ефірів"
  • “Ганнуся, Ви гордість країни!!! Як це не знаємо спортсменів, ми пишаємося Вами!!! І дуже вболівали за Вас на танцях"
  • На вас хотілося дивитися ,ваша пара була дуже яскравою, технічної та емоційної. Бачачи кожен ваш вихід на паркет, було видно, як вам подобається те, що ви робите, яке отримуєте задоволення)) І від цього суцільне задоволення було дивитися на вас))) дякую величезне!!!!"
  • “Ваша пара однозначно краща! Шкода, бо вболівала за вас і відправляла смс"
  • "Ребяти ви таку планку поставили на цьому шоу ,що я вже і не знаю кого 1+1 буде запрошувати на наступний сезон"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Різатдинова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати.

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