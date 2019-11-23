"Найкраща пара": Ганна Різатдінова захопила стильним виходом у світ з партнером по Танцях з зірками

Учасники шоу з'явилися на світській вечірці
Ганна Різатдінова і її партнер Олександр Прохоров посилено репетирують - адже пара вийшла у суперфінал проекту Танці з зірками 2019, який відбудеться вже найближчої неділі, 24 листопада. Раніше спортсменка зробила раптове визнання про шоу і згадала свій довгий і непростий шлях в ньому. Однак при цьому Ганна з Сашею знайшли час і на світський вихід - вони відвідали вечірку на честь дня народження журналу Viva.
Яскравими знімками гімнастка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для появи на публіці Різатдінова вибрала стильне плаття з квітковим принтом і високі чоботи, а її партнер віддав перевагу класичному сірому костюму. Ефектний лук Гнни завершили зібране у хвіст волосся і нюдовий макіяж.
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Учасники фіналу Танців із зірками із задоволенням позували фотографам і променисто посміхалися.
Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)
"15 років @viva_ukraine_magazine Бажаю завжди бути першими", - прокоментувала кадри гімнастка.
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Зачаровані шанувальники залишили багато теплих відгуків, захоплюючись гарною парою і називаючи їх найкращими.
Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)
Нагадаємо, що Ганна Різатдінова зворушила душевним привітанням сина-іменинника.