"Найкраща пара": Ганна Різатдінова захопила стильним виходом у світ з партнером по Танцях з зірками

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Учасники шоу з'явилися на світській вечірці

Ганна Різатдінова і її партнер Олександр Прохоров посилено репетирують - адже пара вийшла у суперфінал проекту Танці з зірками 2019, який відбудеться вже найближчої неділі, 24 листопада. Раніше спортсменка зробила раптове визнання про шоу і згадала свій довгий і непростий шлях в ньому. Однак при цьому Ганна з Сашею знайшли час і на світський вихід - вони відвідали вечірку на честь дня народження журналу Viva.

Яскравими знімками гімнастка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для появи на публіці Різатдінова вибрала стильне плаття з квітковим принтом і високі чоботи, а її партнер віддав перевагу класичному сірому костюму. Ефектний лук Гнни завершили зібране у хвіст волосся і нюдовий макіяж.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Учасники фіналу Танців із зірками із задоволенням позували фотографам і променисто посміхалися.

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

"15 років @viva_ukraine_magazine Бажаю завжди бути першими", - прокоментувала кадри гімнастка.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Зачаровані шанувальники залишили багато теплих відгуків, захоплюючись гарною парою і називаючи їх найкращими.

Красунчики

Ви красуня

Прекрасна і чудова!

найкращі

Найбільш

найкраща пара!!!

Хороша

Просто красуня!

Красунчики

Ви дуже схожі з партнером по танцях! Відмінний дует

Ви, дійсно, як сказав Чапкіс дуже красива пара. Перемоги

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова зворушила душевним привітанням сина-іменинника.