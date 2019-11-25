Сложно проигрывать: Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019

Анна оставила трогательное фото с Александром Прохоровым
Танцы со звездами 2019 официально завершились в прошедшее воскресенье, 24 ноября. Победу одержала пара Ксения Мишина и Женя Кот. А вот на втором месте оказались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Следует отметить, что по результатам судейского голосования победила именно Ризатдинова (118 баллов от судей). А вот Мишина-Кот получили от судей 113 баллов, но именно зрители ТВ-шоу дали конкурсантам наибольшее количество голосов.
По итогам суперфинала украинская гимнастка поспешила оставить свой отзыв и поделиться первыми эмоциями. При этом спортсменка не скрывает - ей сложно принять поражение.
“Друзья! Вот и закончилось наше путешествие под названием Танцы со звездами 2019! Мне, как спортсменке, конечно же, очень сложно проигрывать. Но и в то же время я понимаю, что наше серебро на вес золота! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю, что мы сделали все, что от нас зависело! Дорогие наши зрители , мы благодарны вам!! Я думала, что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране, но вы нас донесли на своих ручках до финала. Всех обняла и поцеловала. P.s. Дальше ждите кучаааа постов с благодарностями”, - пишет Ризатдинова.
Свой пост Анна сопроводила “победным” фото с Александром Прохоровым. При этом Анна держит в руках кубок победителя шоу Танцы со звездами 2019.
Александр Прохоров и Анна ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Поклонники Ризатдиновой поспешили поддержать спортсменку и засыпали ее приятными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova
Напомним, ранее Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать.