Немов дівчинка: 37-річна Наталія Водянова захопила мережу нев'янучою красою

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала фото без макіяжу

Наталя Водянова знаменита своєю «підлітковою» красою: тендітна фігура, свіжий рум'янець, наївний погляд блакитних очей... І з роками популярна модель практично не змінюється. Доказом тому є численні фото та відео, якими ділиться Наталя у своєму мікроблозі щодня.

На черговому з них Водянова знову постала крупним планом і абсолютно без макіяжу. Модель цього разу знову вибрала серйозну тему для розмови, а тому і образ її був відповідний. Фіолетового відтінку сорочка, застебнута під саме горло, а також окуляри. Нагадаємо, Водянова часто скаржиться на поганий зір і жартує, що часом може прийти повз знайомих на вечірках. Доповнили строгий лук золоті ланцюжки в кілька рядів.

Наталья, як завжди, гарна (фото: instagram.com/natasupernova)

«Після дуже успішної зустрічі і вітання в Москві, я хотіла б розпочати серію бесід з деякими з вас і сподіваюся, що вам сподобалася ідея. Особисто лицем до лиця і в цю п'ятницю, приблизно з 12:30 до 15:00 приходьте проводити зі мною і задавайте свої питання (про материнство, благодійності, підприємництво, стосунки, кар'єру або особисті ради тощо). Для участі: 1. Будьте в Парижі, Франція, п'ятниця, 31 січня. 2. Коментар нижче, чому ви хочете зустрітися зі мною особисто. 3. Якщо вас оберуть, моя команда і я безпосередньо повідомимо вам місце і час зустрічі де-небудь в центрі Парижа», – написала Наталя.

Фоловери почали навперебій писати свої питання, а також хвалити красу і зовнішній вигляд Водянової.

Красуня

Вас поцілувала доля. І ви виправдали цей поцілунок

Як зберегти такі дитячі очі?

Наташа, підкажіть бренд окулярів

Окуляри супер

Наталя! Ви надихаєте на великі справи! Шалено хочеться зустрітися з вами особисто і зарядитися енергією...

Така природна, така красива, така справжня. Обожнюю

Така мила «училочка»

Вічно молода

Коментарі до посту Наталії (фото: принстрин instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталя не раз відповідала на запитання про свою молодість. Одним з головних секретів своєї свіжої шкіри вона назвала правильне харчування, а також регулярний масаж Гуаша.