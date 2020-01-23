Міні і ботфорти на шпильках: Наталія Водянова блиснула стрункими ногами на форумі в Давосі

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель демонструє струнку фігуру

Наталя Водянова – одна з найбільш відомих філантропів у світі і засновниця власного фонду "Оголені серця" – часто виступає на різних заходах. На Всесвітньому економічному форумі, який зараз проходить в Давосі, їй теж знайшлося що сказати. Пару днів тому модель виступила з промовою про важливість освіти, а сьогодні, 23-го січня, планує участь в дискусії.

Але в Щвейцарії Водянова вирішила показати не тільки свій розум, але й ефектну зовнішність. На нових фото, які опублікувала Наталя, вона красується в ефектному вбранні, який різко контрастує з попередніми виходами 37-річної красуні.

Наталія підібрала стриманий гардероб (фото: instagram.com/natasupernova)

Якщо у попередні дні вона демонструвала досить стримане вбрання: чорне плаття-пальто в підлогу, чорний шкіряний плащ, червоне закрите плаття з чорним мереживом, то сьогодні вирішила продемонструвати одну з головних своїх "зброй" – довгі стрункі ноги.

Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія одягла гірчичного відтінку жакет з тонким ремінцем на талії, а також коротку спідницю йому в тон. Доповнили ефектний образ чорні ботфорти на шпильці. У такому вбранні вона пройшлася по снігу, записавши кілька кумедних сторіз. Виглядає модель просто чудово і просто світиться від щастя. Щоб не замерзнути на засніженому курорті, під низ вона одягла білий гольф, а також сірий світшот.

Водяновій все до лиця (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, в Давос Водянова прихопила і речі в стилі кежуал. На одному з фото вона красується в яскраво-жовтому светрі з білими пір'ям на рукавах, а також світло-блакитних джинсах. Образ доповнили чорні черевики на грубій підошві. Без макіяжу і з пишною укладкою, модель виглядає юною, немов підліток. Що, до речі, вкотре відзначили користувачі мережі.