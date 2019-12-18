Без "уколів краси" і пластики: 37-річна Наталія Водянова розкрила секрет молодості

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала улюблену процедуру для шкіри

Наталя Водянова вміє складати стильні образи, які так і хочеться повторити. Цього разу зірка вибрала варіант яскравий і ефектний – в такому вбранні ви не залишитеся непоміченими, це точно! Широкі штани з фіолетовими і білими смужками вона доповнила чорним гольфом, піджаком, а також коричневого відтінку черевиками. Ще одна контрастна деталь – червона сумочка.

Саме на ній зробила акцент 37-річна красуня. "Мені подобається моя сумка від Natalia @launer_bespoke – це практично я, тільки менше, червона більш і більш запатентована, ніж коли-небудь... p.s.: Ви знали, що Launer – це бренд, який сама Королева обожнює найбільше з 1968 року?..", – повідомила вона послідовувачам у своїй звичній жартівливій манері.

Наталія порадувала новим образом (фото: instagram.com/natasupernova)

Макіяж Наталія зробила мінімальний, а тому приємно здивувала природною красою. Волосся також не стала по-особливому укладати, витягнувши його і уклавши на косий проділ. Фоловерів, як завжди, порадував не тільки стильний образ дівчини, але і те, як вона виглядає. Вони засипали її захопленими коментарями:

Ну хто скаже, що цій дівчині 37 років і що у неї 5 дітей, старшому з яких 17? Я в шоці

Є тільки одна королева, і це ти

Красуня з добрим серцем

Ікона стилю!

Красива, можна знати, що за масажик і чим ви його робите на обличчі, побачила в сторі і стало дуже цікаво.

сториз подивилася, як приємно бачити Ваше обличчя наживо, як сказати

Красоточка Наталія

Красуня з добрим серцем

І це без "уколів краси" і пластики! Шикарна

Коментарі прихильників (фото: скріншоти instagram.com/natasupernova)

До речі, Наталя одного разу зізналася шанувальникам, що з усіх процедур для обличчя віддає перевагу масажу. А вчорашні сторіз розкрили таємницю, який саме. Вона використовує китайскую техніку Гуаша. Процедура дуже популярна як для профілактики і лікування різного роду захворювань, так і для підтримки шкіри в тонусі. Для виконання потрібен лише спеціальний скребок, масажне масло і трохи вправності. Беремо на озброєння!

Наталія обожнює масаж Гуаша (фото: instagram.com/natasupernova)