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Вона не змінюється! 43-річна Різ Уізерспун блиснула стрункими ногами в яскравому образі total pink

Lite » Мода 31.01.2020 - 20:32
Вона не змінюється! 43-річна Різ Уізерспун блиснула стрункими ногами в яскравому образі total pink
Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Актриса блищить в новому образі

Різ Уізерспун – одна з найбільш знаменитий актрис, яка у багатьох асоціюється з героїнею Ель Вудс, "блондинкою в законі". Дівчина, як відомо, обожнювала рожевий. Схоже, сама Різ відчуває не менше любові до цього відтінку. Кілька годин тому вона виклала в мережу фото, де приміряла яскраве плаття з квітковим принтом вартістю $ 135 власного бренду Draper James. З оборками, рукавами-ліхтариками і поясом на талії, воно зробило образ жіночним і по-весняному свіжою. До того таке вбрання вигідно підкреслив відмінну форму 43-річної зірки та її стрункі ніжки.

Вона не змінюється! 43-річна Різ Уізерспун блиснула стрункими ногами в яскравому образі total pinkРіз в новому образі (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Лук доповнили яскраво-рожеві босоніжки на високому каблуці, поруч стоїть такого ж життєрадісного кольору коробка, а в руках у неї – банка з барвистими цукерками. Макіяж вона зробила в рожевих тонах, а волосся поклала легкими пружними кучерями. Ну а завершує ідеальну картинку промениста посмішка голлівудської діви. Різ робить вигляд, що годує цукерками свого французького бульдога. "Пояснюю Пеппер, чому помаранчевий колір ніколи не буде новим "рожевим". Я думаю, що вона мене зрозуміла", – залишила жартівливу підпис зірка.

Вона не змінюється! 43-річна Різ Уізерспун блиснула стрункими ногами в яскравому образі total pinkРіз обожнює цветгный принт (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

До речі, Різ регулярно береться за багато "дорослі" проекти і вже давно вийшла з амплуа милої звабливої білявки. Після серіалу "Велика маленька брехня", який Уізерспун до того ж і продюсувала разом з Ніколь Кідман, вона міцно зайняла нішу серйозного гравця кинорынка. Нагадаємо, серіал отримав вісім "Еммі" і чотири "Золотих глобуси". Після вона знялася вже в гучному в мережі "Ранковому шоу". А зараз зайнята новим проектом. Актриса взялася за екранізацію бестселера Селести Інг "І всюди тліють пожежі". Серіал вийде на екрани вже в березні.

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