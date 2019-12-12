Бежевий костюм і яскрава блуза: Єва Лонгорія показала бездоганний образ у дусі Вікторії Бекхем

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка вміє вибрати стильний наряд

Єва Лонгорія – одна з найбільш стильних зірок, яка, незважаючи на численні виходи в світ, завжди вміє здивувати яскравими образами. Цього разу привід відвідати івент був більш ніж значущим. У Голлівуді пройшов урочистий гала-вечір Women in Entertainment, який організувало видання The Hollywood Reporter. Єва прийшла підтримати свою давню подругу Різ Візерспун. Популярна актриса отримала приз імені Шеррі Лансінг. На честь Різ Єва опублікувала фото, де вони обіймаються на тлі брендволла.

Єва Лонгорія і Різ Уізерспун (фото: instagram.com/evalongoria)

"Вітаю цю талановиту, розумну, красиву жінку за нагороду Hollywood Reporter Leadership Award. Ти продовжуєш прокладати шлях для всіх нас! Люблю тебе, сестро!", – написала емоційний пост Лонгорія.

Єва з гостями (фото: instagram.com/evalongoria)

Для вечора вона підібрала стильний образ на основі одного з улюблених предметів свого гардеробу – брючного костюма. Довгі брюки зі стрілками, а також об'ємний піджак нейтрального бежевого відтінку вона більш ніж вдало поєднала з яскраво-синьою блузою. Не дивно! Такий прийом – справжня фішка ще однієї модної ікони, Вікторії Бекхем. А саме від неї костюм Єви. Завершили лук класичні човники з вузьким носком, дрібні сережки, зачесане у високий хвіст волосся, а також яскравий макіяж з виразними smoky eyes.

Бежевий – один з улюблених відтінків Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що свою оцінку образу тут же дала і сама Вікторія. "Ти виглядаєш приголомшливо! Поцілунки!", – вона написала під фото своєї кращої подруги.

Різ, яка прийшла на івент разом з дітьми і чоловіком, обрала вбрання досить скромне. Темно-синє плаття міді з плісированою спідницею, акуратним комірцем, рукавами-ліхтариками, накладними кишенями і рядом гудзиків додавало їй шарму, зробивши візуально ще більш стрункою і неймовірно юною.