"Злиття тіл і душ": виступ Кухар і Стоянова на Танцях викликав захват у мережі

Ніжний виступ Катерини Кухар і Олександра Стоянова (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Танці з зірками 2018 завершилися яскравою перемогою Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової. Суперфінал шоу порадував глядачів низкою виступів не тільки трьох фіналістів (Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін), але і довгоочікуваними виходами на паркет членів журі популярного проекту.

Так, вишуканою родзинкою суперфіналу Танців став виступ українських зірок балету Катерини Кухар, яка показала, як виглядала в 16 років, і Олександра Стоянова. На паркеті шоу Кухар і Стоянов виконали чуттєвий контемп.

Але це не весь сюрприз. Паралельно з виступом відомих танцюристів свою нову пісню "Тобі" презентували фіналісти проекту "Голос країни" Віра Кекелія і Роман Дуда. Саме під їх спільний хіт Кухар і Стоянов показували глибину почуттів.

Олександр Стоянов, Роман Дуда, Віра Кекелія і Катерина Кухар (кадр з відео: youtube.com/Танці з зірками)

Глядачі прийшли в захват від такого чуттєвого виступу зіркових пар, поспішивши залишити свої відгуки.

"Катя така ніжна, граційна і витончена. Дуже приємно дивитися", — пише Sumho.

"Чарівно. Чудове поєднання танцю і пісні", — захоплюється Alice Marvel.

"Катерина просто фантастична, дуже хотілося б її побачити в парі з Іраклієм. Цікавий экперимент вийшов би", — припускає Olivia Devarim.

"Злиття тіл і душ! Слава богу це буває, це відбувається — таке з'єднання, що кохання існує!" — пише Ірина Богатиренко.

"Це магія! Справжнє поєднання мистецтва, музики та мистецтва танцю! Натхнення, щирість почуттів та вселенської любові. Велике дякую,Творці Щастя та Радості!" — дякує Світлана Шаня.

"Милота зашкалює. Дві супер пари", — зазначає Тетяна Муравська.

"Коли Катя танцювала з чоловіком, це було чудово. Її милий вираз обличчя. Не можу повірити, що вона так суворо судить, ніби дві різні людини", — зауважує Dasha Dagmar.

Кадри з відео: youtube.com/Танці з зірками

Відзначимо, що в мережі вже висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками. Багато фанатів підтримали і Лесю Нікітюк, зазначивши, що вона старалася.

Відео: РБК-Україна