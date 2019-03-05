Занадто гаряче: Віка з НеАнгелів показала апетитні форми в бікіні на Балі

Фанати Смеюхі зазначили, що їх улюблениця виглядає ідеально
Вікторія Смеюха продовжує ніжитися екзотичним відпочинком на Балі, час від часу показуючи епізоди райського життя своїм шанувальникам. При цьому одна з солісток групи НеАнгели не забуває балувати фанатів гарячими знімками в купальнику. А ми знаємо, що Їй дійсно є, що показати ;)
Віка — однозначно одна з найсексуальніших співачок українського шоу-бізнесу. Вона активно стежить за фігурою і її форми можна сміливо назвати ідеальними. А її недавні фото не дозволяють в цьому сумніватися.
Так, українська виконавиця показала буквально фотоальбом нових яскравих знімків, на яких позує у відкритому купальнику чорного кольору з дрібними білими смужками. Безумовно, всі погляди шанувальників прикуті саме до точеної спортивній фігурі Віки Смеюхи, яку до цього вже встигли назвати Афродітою за фото в іншому купальнику.
"Совість не відповідає або тимчасово недоступна", — підписала один зі знімків Віка.
Вікторія Смеюха розслабляється на Балі (фото: instagram.com/vikanablack)
"Емодзі є, часу вдаватися в подробиці немає", — жартома підписала фото Віка (фото: instagram.com/vikanablack)
Підписники Віки не змогли втратити настільки привабливої можливості засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. Деякі зазначили, що вона — справжній приклад для наслідування.
Також у своєму сторіз Віка опублікувала ще більше гарячих знімків.
Віка Смеюха на Балі (фото: instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром. Пара показала стильний сімейний образ.
Також до цього Слава Камінська показала двійника своєї дочки.