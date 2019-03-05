Занадто гаряче: Віка з НеАнгелів показала апетитні форми в бікіні на Балі

Віка Смеюха (фото:

Фанати Смеюхі зазначили, що їх улюблениця виглядає ідеально

Вікторія Смеюха продовжує ніжитися екзотичним відпочинком на Балі, час від часу показуючи епізоди райського життя своїм шанувальникам. При цьому одна з солісток групи НеАнгели не забуває балувати фанатів гарячими знімками в купальнику. А ми знаємо, що Їй дійсно є, що показати ;)

Віка — однозначно одна з найсексуальніших співачок українського шоу-бізнесу. Вона активно стежить за фігурою і її форми можна сміливо назвати ідеальними. А її недавні фото не дозволяють в цьому сумніватися.

Так, українська виконавиця показала буквально фотоальбом нових яскравих знімків, на яких позує у відкритому купальнику чорного кольору з дрібними білими смужками. Безумовно, всі погляди шанувальників прикуті саме до точеної спортивній фігурі Віки Смеюхи, яку до цього вже встигли назвати Афродітою за фото в іншому купальнику.

"Совість не відповідає або тимчасово недоступна", — підписала один зі знімків Віка.

Вікторія Смеюха розслабляється на Балі (фото: instagram.com/vikanablack)

"Емодзі є, часу вдаватися в подробиці немає", — жартома підписала фото Віка (фото: instagram.com/vikanablack)

Підписники Віки не змогли втратити настільки привабливої можливості засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. Деякі зазначили, що вона — справжній приклад для наслідування.

"Фігурка топ"

"Вікторія ух яка!"

"А можно еще побессовестней?)"

"Ах Фатіма, яка в тебе... Фатіма"

"Який красивий купальник"

"Ви прекрасні, очей не відірвати!"

"Еех, аж серце вистрибує з грудей при вигляді вашої краси!"

"Ідеальна фігура"

"Чарівна краса"

Також у своєму сторіз Віка опублікувала ще більше гарячих знімків.

Віка Смеюха на Балі (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром. Пара показала стильний сімейний образ.

Також до цього Слава Камінська показала двійника своєї дочки.