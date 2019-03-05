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Занадто гаряче: Віка з НеАнгелів показала апетитні форми в бікіні на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2019 - 20:32
Занадто гаряче: Віка з НеАнгелів показала апетитні форми в бікіні на Балі
Віка Смеюха (фото:

Фанати Смеюхі зазначили, що їх улюблениця виглядає ідеально

Вікторія Смеюха продовжує ніжитися екзотичним відпочинком на Балі, час від часу показуючи епізоди райського життя своїм шанувальникам. При цьому одна з солісток групи НеАнгели не забуває балувати фанатів гарячими знімками в купальнику. А ми знаємо, що Їй дійсно є, що показати ;)

Віка — однозначно одна з найсексуальніших співачок українського шоу-бізнесу. Вона активно стежить за фігурою і її форми можна сміливо назвати ідеальними. А її недавні фото не дозволяють в цьому сумніватися.

Так, українська виконавиця показала буквально фотоальбом нових яскравих знімків, на яких позує у відкритому купальнику чорного кольору з дрібними білими смужками. Безумовно, всі погляди шанувальників прикуті саме до точеної спортивній фігурі Віки Смеюхи, яку до цього вже встигли назвати Афродітою за фото в іншому купальнику.

"Совість не відповідає або тимчасово недоступна", — підписала один зі знімків Віка.

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха розслабляється на Балі (фото: instagram.com/vikanablack)

Вікторія Смеюха

"Емодзі є, часу вдаватися в подробиці немає", — жартома підписала фото Віка (фото: instagram.com/vikanablack)

Підписники Віки не змогли втратити настільки привабливої можливості засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. Деякі зазначили, що вона — справжній приклад для наслідування.

  • "Фігурка топ"
  • "Вікторія ух яка!"
  • "А можно еще побессовестней?)"
  • "Ах Фатіма, яка в тебе... Фатіма"
  • "Який красивий купальник"
  • "Ви прекрасні, очей не відірвати!"
  • "Еех, аж серце вистрибує з грудей при вигляді вашої краси!"
  • "Ідеальна фігура"
  • "Чарівна краса"

Також у своєму сторіз Віка опублікувала ще більше гарячих знімків.

 

Віка Смеюха на Балі (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром. Пара показала стильний сімейний образ.

Також до цього Слава Камінська показала двійника своєї дочки.

"Разом ви - сила": Слава Камінська розчулила мережу сімейним пляжним фото "Шикарна": Віка з "НеАнгелів" похвалилася стильним вбранням на Балі
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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