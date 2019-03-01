Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Українська співачка підкорює пляжі райського острова

Відпочинок Вікторії Смеюхи з української групи "НеАнгели" на Балі триває і, після численних фото природи і місцевих розваг, співачка нарешті порадувала армію своїх шанувальників фотосесією в купальнику на березі океану. Знаменитість позувала у величезних хвилях в роздільному купальнику в тонку синю смужку.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

А пізніше Віка пов'язала яскраво-малинове парео, взяла надувний круг такого ж кольору у вигляді серця і привітала шанувальників з настанням весни і побажала їм любові.

"З Весною нас всіх!!! Гормонів Вам в крові, адже ВЕСНА - ПОРА ЛЮБОВІ!" - написала вона на своїй сторінці в Instagram під публікацією.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Підписники зірки також не залишилися в боргу і прокоментували ідеальну фігуру співачки, порівнявши її з грецькою богинею.

"Фігурка - БЛЄСК" - shoubiz.ua

"Вау! Яка чіка" - angeli_elektra

"Фігура Топ" - tony_banderas92

"Дівчина з ідеальною фигурой" - violavilovataya

"Русалонька" - ar.tiom1187

"Віка море тобі йде)" - missis.avdienko

"Чарівна" - nasarmelnytschuk11

"Ідеальна фігура!" - i_mhelen

"Клас" - mari_boutique_official

"Красива" - oseverina

"Та що біжить по хвилях!" - vitaviktoria19

"Ти Афрадита - богиня краси, любові та вічного життя ти розумниця" — ludamiroshnik67.

Нагадаємо, нещодавно Віка похвалилася стильним вбранням у квітковий принт, знаменитість провела фотосесію на тлі природи Балі.

Ми також писали, що Вікторія з групи "Неангели" показала сміливе фото, на якому вона позує з тиграми.