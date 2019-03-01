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Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 13:05
Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Українська співачка підкорює пляжі райського острова

Відпочинок Вікторії Смеюхи з української групи "НеАнгели" на Балі триває і, після численних фото природи і місцевих розваг, співачка нарешті порадувала армію своїх шанувальників фотосесією в купальнику на березі океану. Знаменитість позувала у величезних хвилях в роздільному купальнику в тонку синю смужку.

Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на БаліАфродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі

Фото: (instagram.com/vikanablack)

А пізніше Віка пов'язала яскраво-малинове парео, взяла надувний круг такого ж кольору у вигляді серця і привітала шанувальників з настанням весни і побажала їм любові.

"З Весною нас всіх!!! Гормонів Вам в крові, адже ВЕСНА - ПОРА ЛЮБОВІ!" - написала вона на своїй сторінці в Instagram під публікацією.

Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на БаліАфродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі

Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на БаліФото: (instagram.com/vikanablack)

Підписники зірки також не залишилися в боргу і прокоментували ідеальну фігуру співачки, порівнявши її з грецькою богинею.

  • "Фігурка - БЛЄСК" - shoubiz.ua
  • "Вау! Яка чіка" - angeli_elektra
  • "Фігура Топ" - tony_banderas92
  • "Дівчина з ідеальною фигурой" - violavilovataya
  • "Русалонька" - ar.tiom1187
  • "Віка море тобі йде)" - missis.avdienko
  • "Чарівна" - nasarmelnytschuk11
  • "Ідеальна фігура!" - i_mhelen
  • "Клас" - mari_boutique_official
  • "Красива" - oseverina
  • "Та що біжить по хвилях!" - vitaviktoria19
  • "Ти Афрадита - богиня краси, любові та вічного життя ти розумниця" — ludamiroshnik67.

Нагадаємо, нещодавно Віка похвалилася стильним вбранням у квітковий принт, знаменитість провела фотосесію на тлі природи Балі.

Ми також писали, що Вікторія з групи "Неангели" показала сміливе фото, на якому вона позує з тиграми.

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Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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