Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі

Українська співачка підкорює пляжі райського острова
Відпочинок Вікторії Смеюхи з української групи "НеАнгели" на Балі триває і, після численних фото природи і місцевих розваг, співачка нарешті порадувала армію своїх шанувальників фотосесією в купальнику на березі океану. Знаменитість позувала у величезних хвилях в роздільному купальнику в тонку синю смужку.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
А пізніше Віка пов'язала яскраво-малинове парео, взяла надувний круг такого ж кольору у вигляді серця і привітала шанувальників з настанням весни і побажала їм любові.
"З Весною нас всіх!!! Гормонів Вам в крові, адже ВЕСНА - ПОРА ЛЮБОВІ!" - написала вона на своїй сторінці в Instagram під публікацією.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
Підписники зірки також не залишилися в боргу і прокоментували ідеальну фігуру співачки, порівнявши її з грецькою богинею.
Нагадаємо, нещодавно Віка похвалилася стильним вбранням у квітковий принт, знаменитість провела фотосесію на тлі природи Балі.
Ми також писали, що Вікторія з групи "Неангели" показала сміливе фото, на якому вона позує з тиграми.