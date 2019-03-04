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Це містика: Слава з НеАнгелів показала двійника своєї дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 14:21
Це містика: Слава з НеАнгелів показала двійника своєї дочки
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники зірки погодились, що схожість дійсно неймовірна

Відомо, що співачка Слава Камінська з групи "НеАнгели", яка одружена з відомим далеко за межами України пластичним хірургом Едгаром Камінським, не раз вдавався до пластики і "уколів краси", щоб поліпшити свою зовнішність. В ній не впізнати вже Ольгу Кузнєцову (справжнє ім'я і дівоче прізвище артистки), якою вона була до участі в популярному дуеті. Тому з упевненістю сказати, які риси зовнішності успадкували від неї її діти досить складно. Однак, співачка вирішила показати фото одного з близьких членів сім'ї, де явно простежується схожість молодшої дочки Слави Лаури і родички.

Це містика: Слава з НеАнгелів показала двійника своєї дочки

Фото: Дитячий знімок мами Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

"Моя мама, мені здається неймовірна схожість з Лаурою. А вам?" - запитала у своїх підписників співачка, на що ті відповіли, що дійсно Лаура копія своєї бабусі.

Це містика: Слава з НеАнгелів показала двійника своєї дочки

Фото: Слава Камінська з дітьми, сином Леонардом і дочкою Лаурою (instagram.com/babaslavka)

  • "Дуже схоже" - tanya.kutsenko75
  • "100%" - svetlana_shishova03
  • "Вау, одне обличчя!" - davydova.yanina
  • "Це якась містика, неймовірна схожість!" - yanka2508
  • "Це неможливо!!! Клон" - irastashkiv
  • "Одне обличчя!" - alinkali888
  • "Дуже схожі" - irina_kat86
  • "Лаура дуже схожа на бабусю, ось що генетика творить" – olya_vasilievna

Нагадаємо, раніше співачка Слава Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.

А ще вона зробила забавні фото зі своїми дітьми в однакових яскравих спортивних костюмах, зібравши справжній family look.

А її колега по цеху — Вікторія Смеюха тим часом відпочивала на Балі, звідки ділилася неймовірними надихаючими фото.

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