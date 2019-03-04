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Найкраща пара: Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 18:24
Найкраща пара: Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром
Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka)

На кожному знімку Слава з любов'ю і ніжністю дивиться на чоловіка

Слава Камінська, яка раніше зворушила мережу сімейних пляжним фото, поділилася з шанувальниками дуже стильною фотосесією зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Відома пара знялася для глянцевих сторінок українського L’OFFICIEL. При цьому випуск вже надійшов у продаж. Однак Слава вирішила зберегти інтригу, опублікувавши всього пару яскравих фото з чоловіком.

На знімках Слава і Едгар виглядають дуже стильно. Обидва демонструють такий собі сімейний fashion-look. На Камінських – брючні костюми (піджак ніжного бежевого кольору і бордові штани). Образи доповнюють картаті сорочки і акуратні краватки в горошок.

На одному фото Едгар дивиться в об'єктив, а Слава з ніжною посмішкою дивиться на чоловіка. На другому фото ми бачимо їх у повний зріст. При цьому Едгар Камінський ніжно обійняв свою дружину.

"Весна повинна починатися красиво", - підписала знімки солістка групи "НеАнгели".

Стильные Слава и Эдгар Каминские

Стильні Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka

Шанувальники пари звичайно ж не змогли пройти повз такої яскравій фотосесії своїх улюбленців, і поспішили залишити захоплені коментарі:

  • "Вауу бомба! Балдію від вас"
  • "Гарні обидва чого додати, супер!"
  • "Шикарні фото! Дуже стильно виглядаєте!"
  • "Ой, яке круте фото"
  • "Клас, особливо перша фотка"
  • "Кайфові"
  • "найкраща пара"
  • "Wow! Дуже стильне фото!"
  • "Тілі тили тісто наречений і наречена"

Стильные Слава и Эдгар Каминские

Стильні Слава і Едгар Каминські (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що незадовго до публікації нових фото з чоловіком Слава Камінська показала "двійника" своєї молодшої дочки Лаури (народилася 6 грудня 2015 року). Співачка опублікувала дитяче фото своєї мами. І дійсно Лаура дуже схожа на свою бабусю.

Цікаво, що до цього дочка Слави з "НеАнгелів" зачарувала мережу запальним танцем.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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