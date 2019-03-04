Найкраща пара: Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром

Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka)

На кожному знімку Слава з любов'ю і ніжністю дивиться на чоловіка

Слава Камінська, яка раніше зворушила мережу сімейних пляжним фото, поділилася з шанувальниками дуже стильною фотосесією зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Відома пара знялася для глянцевих сторінок українського L’OFFICIEL. При цьому випуск вже надійшов у продаж. Однак Слава вирішила зберегти інтригу, опублікувавши всього пару яскравих фото з чоловіком.

На знімках Слава і Едгар виглядають дуже стильно. Обидва демонструють такий собі сімейний fashion-look. На Камінських – брючні костюми (піджак ніжного бежевого кольору і бордові штани). Образи доповнюють картаті сорочки і акуратні краватки в горошок.

На одному фото Едгар дивиться в об'єктив, а Слава з ніжною посмішкою дивиться на чоловіка. На другому фото ми бачимо їх у повний зріст. При цьому Едгар Камінський ніжно обійняв свою дружину.

"Весна повинна починатися красиво", - підписала знімки солістка групи "НеАнгели".

Стильні Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka

Шанувальники пари звичайно ж не змогли пройти повз такої яскравій фотосесії своїх улюбленців, і поспішили залишити захоплені коментарі:

"Вауу бомба! Балдію від вас"

"Гарні обидва чого додати, супер!"

"Шикарні фото! Дуже стильно виглядаєте!"

"Ой, яке круте фото"

"Клас, особливо перша фотка"

"Кайфові"

"найкраща пара"

"Wow! Дуже стильне фото!"

"Тілі тили тісто наречений і наречена"

Стильні Слава і Едгар Каминські (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що незадовго до публікації нових фото з чоловіком Слава Камінська показала "двійника" своєї молодшої дочки Лаури (народилася 6 грудня 2015 року). Співачка опублікувала дитяче фото своєї мами. І дійсно Лаура дуже схожа на свою бабусю.

Цікаво, що до цього дочка Слави з "НеАнгелів" зачарувала мережу запальним танцем.