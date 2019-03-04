Найкраща пара: Слава з НеАнгелів заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром

На кожному знімку Слава з любов'ю і ніжністю дивиться на чоловіка
Слава Камінська, яка раніше зворушила мережу сімейних пляжним фото, поділилася з шанувальниками дуже стильною фотосесією зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Відома пара знялася для глянцевих сторінок українського L’OFFICIEL. При цьому випуск вже надійшов у продаж. Однак Слава вирішила зберегти інтригу, опублікувавши всього пару яскравих фото з чоловіком.
На знімках Слава і Едгар виглядають дуже стильно. Обидва демонструють такий собі сімейний fashion-look. На Камінських – брючні костюми (піджак ніжного бежевого кольору і бордові штани). Образи доповнюють картаті сорочки і акуратні краватки в горошок.
На одному фото Едгар дивиться в об'єктив, а Слава з ніжною посмішкою дивиться на чоловіка. На другому фото ми бачимо їх у повний зріст. При цьому Едгар Камінський ніжно обійняв свою дружину.
"Весна повинна починатися красиво", - підписала знімки солістка групи "НеАнгели".
Стильні Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka
Шанувальники пари звичайно ж не змогли пройти повз такої яскравій фотосесії своїх улюбленців, і поспішили залишити захоплені коментарі:
Стильні Слава і Едгар Каминські (фото: instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, що незадовго до публікації нових фото з чоловіком Слава Камінська показала "двійника" своєї молодшої дочки Лаури (народилася 6 грудня 2015 року). Співачка опублікувала дитяче фото своєї мами. І дійсно Лаура дуже схожа на свою бабусю.
Цікаво, що до цього дочка Слави з "НеАнгелів" зачарувала мережу запальним танцем.