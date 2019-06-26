Слава з НеАнгелів роздражнила апетитними формами в пікантному купальнику

Солістка гурту НеАнгели Слава Камінська регулярно радує шанувальників пікантними фото і сімейними фотосетами з дітьми. Після новини про розлучення з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, фани буквально закидали артистку питаннями, на які вона вважає за краще не відповідати. Багато хто з них щиро турбується про душевний стан зірки і намагається всіляко підтримати. Схоже, Слава трохи втомилася від пильної уваги до свого особистого життя та вирішила розбавити контент на сторінці жаркими фото з басейну, які вона опублікувала в Instagram.

Артистка показала два знімків, які відрізняються лише обробкою в фоторедакторі. Зірка зображена в купальнику з леопардовим принтом, який вигідною підкреслив її пружні сідниці і розкішну лінію декольте завдяки глибокому вирізом.

"Коли смуток видно вам крізь окуляри, тоді вам в стрічку попа в сумному леопарді. Який відтінок смутку більше по душі?" - з гумором підписала вона кадри.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники захопилися фігурою знаменитості і порадили не звертати уваги на нетактовні коментарі.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

"Дуже красиво, ти богиня", "Ви дуже гарна!", "Слава, ти неперевершена!", "Красуня Слава", "Клас! Ще такої краси не бачила, вау!", "Жінці, яка займається улюбленою справою, матері прекрасних дітей і маючи аудиторію шанувальників, в принципі, немає коли сумувати, а чоловіки, як моя бабуся казала, приходять і йдуть", - підбадьорювали підписники Славу.

Скріншот коментарів

Раніше Слава з НеАнгелів підкорила квітучим зовнішнім виглядом, а шанувальники відзначили, що артистка навіть помітно змінилася і помолодшала.

Нагадаємо, Слава Камінська і Віка Смеюха з НеАнгелів викликали ажіотаж у мережі розкішними формами в купальниках під час візиту в Одесу.