"Аж помолодшала": Слава з НеАнгелів підкорила квітучою зовнішністю і стрункою фігурою

Співачка засипала мережу яскравими світлинами
Незважаючи на те, що у Слави Камінської з групи НеАнгели зараз важкий період в житті - співачка розлучається з чоловіком Едгаром Камінським, з яким у неї двоє дітей, вона намагається не сумувати. Артистка знаходить розраду в улюблених дітях і роботі, не забуває вона й відпочивати і заодно захоплювати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом.
На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала кілька ефектних знімків, на яких вийшла справжньою красунею.
На одному з фото вона сидить на лавочці в парку, при цьому на артистці домашні халат і тапочки. Її руде волосся розпущене і вона задумливо дивиться в далечінь.
"З Березня не була на містку", - загадково написала Камінська.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Також артистка похвалилася стрункою фігурою в купальнику - вона виклала два фото біля води. На першому кадрі Слава відображена в чорному бікіні і рятувальному жилеті, вона чуттєво прочинила губи і спокушає поглядом.
"Ах хіба винна яяяя, що народилася красивою)))" - поцікавилася виконавиця.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
На другому фото вона блиснула витонченою фігурою в повний зріст, накинувши на купальник білу накидку.
"Недільний мама", - прокоментувала спекотне фото співачка.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Підписники засипали її компліментами і помітили, що вона покращала і навіть помолодшала. Багато також побажали Камінській жіночого щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)
Нагадаємо, Слава і Віка з НеАнгелів захопили розкішними фігурами в купальниках в Одесі.
Раніше Едгар Камінський розговорився про розлучення зі Славою і попросив користувачів мережі проявити повагу і не давати непрошених порад.