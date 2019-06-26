Слава из НеАнгелов раздразнила аппетитными формами в пикантном купальнике

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская регулярно радует поклонников пикантными фото и семейными фотосетами с детьми. После новости о разводе с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, подписчики буквально забросали артистку вопросами, на которые она предпочитает не отвечать. Многие из них искренне беспокоятся о душевном состоянии звезды и стараются ее всячески поддержать. Похоже, Слава немного устала от пристального внимания к своей личной жизни и решила разбавить контент на страничке жаркими фото из бассейна, которые она опубликовала в Instagram.

Артистка показала два снимкам, которые отличаются лишь обработкой в фоторедактора. Звезда запечатлена в купальнике с леопардовым принтом, который выгодной подчеркнул ее упругие ягодицы и роскошную линию декольте благодаря глубокому вырезу.

"Коль грусть видна вам сквозь очки, тогда вам в ленту попа в грустном леопарде. Какой оттенок грусти больше по душе?" - с юмором подписала она кадры.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники восхитились фигурой знаменитости и посоветовали не обращать внимания на бестактные комментарии.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

"Очень красиво, ты богиня", "Вы очень красивая!", "Слава, ты неперевершена!", "Красавица Слава", "Клас! Ще такої краси не бачила, вау!", "Женщине, которая занимается любимым делом, мать чудесных детей и имея аудиторию поклонников, в принципе, некогда грустить, а мужчины, как моя бабушка говорила, приходящие и уходящие", - подбадривали подписчики Славу.

Скриншот комментариев

Ранее Слава из НеАнгелов покорила цветущим внешним видом, а поклонники отметили, что артистка даже заметно преобразилась и помолодела.

Напомним, Слава Каминская и Вика Смеюха из НеАнгелов вызвали ажиотаж в сети роскошными формами в купальниках во время визита в Одессу.