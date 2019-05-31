Слава з НеАнгелів розповіла, як їй пропонували зробити аборт

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/babaslavka)

Камінська дала відверту відповідь

Слава Камінська – співачка, учасниця гурту НеАнгели вже кілька років щасливо заміжня за пластичним хірургом Едгаром Камінським. Пара виховує двоє дітей. Але Камінській свого часу пропонували перервати вагітність. Про це артистка розповіла у передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Народивши коханому сина Леонарда, Слава невдовзі дізналася, що вагітна вдруге. На запитання журналіста "Зіркового шляху", чи виникала в голові ідея, коли вдруге завагітніла – а може аборт? Зірка відповіла:

"Ніколи в житті. Боже збав. Ніколи в житті. Навпаки, у мене була дуже така складна вагітність, у мене на певному терміні знайшли невелику проблемку. І мені говорили, що, можливо, краще буде зробити аборт. Але, порадившись, я сказала, що я сама цього робити не буду. Якщо дійсно буде якась велика проблема, то будемо її вирішувати вже по мірі надходження. А сама - ніколи в житті. Я ніколи цього не робила і для мене це складно зрозуміти, як ...", - говорить Слава і додає, що, якщо завагітніє знову, буде народжувати.

Віднедавна Слава, яка завжди була максимально відвертою зі своїми фанатами та підписниками в соціальних мережах, стала менше афішувати особисте життя. Й на те також є свої причини.

"Я пару раз помічала - ось як виставлю малих - обов'язково то соплі, то ще щось. Ось є якась у цьому негативна риса, пристріт, можливо, ще щось. І чоловік у мене постійно – не викладай дітей. ну хочеться, іноді фотки наробиш - вони такі мілашні.. Але намагаюся зараз менше виставляти", - говорить Камінська на каналі "Україна".

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.

Також до цього Камінська показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка побувала за лаштунками Євробачення 2019.