З Кончитою Вурст і мамою Сердючки: Слава з НеАнгелів показала, як веселилася в Тель-Авіві

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінська побувала за лаштунками конкурсу Євробачення 2019

Слава Камінська похвалилася шанувальникам своєї яскравої поїздкою в Тель-Авів, де відбувся конкурс Євробачення 2019. Солістка поп-групи Неангели показала на своїй instagram-сторінці в деталях показала, як проводила час у спекотній країні. Більш того, українська виконавиця не просто сходила на пляж і скупалася у водах Середземного моря, але також відвідала закулісся пісенного конкурсу.

І все ж першим ділом Слава Камінська показала свої розкішні форми на пляжі Тель-Авіва. Співачка позувала у закритому купальнику чорного кольору з дуже глибокою зоною декольте. При цьому Камінська в черговий раз блиснула буквально ідеальною фігурою. Слід зазначити, що останнім часом солістка НеАнгелів дуже схудла.

Слава Камінська показала розкішну фігуру в Тель-Авіві (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Слави поспішили залишити відгук під її яскравим знімком, деякі з гумором:

"Наче в Бердянську"

"Стійте там, я зараз під'їду"

"Яка струнка!"

"Щось на Кирилівку змахує))"

"Шикарна, як завжди"

"Яка шикарна фігура"

"Як дівчинка"

"Море ще холодне, спекотна жінка"

"Фігура до вагітності і після... у вас прям навпаки)) шикарно виглядаєте"

Також трохи пізніше Камінська засипала шанувальників кумедними фото з Євробачення 2019. На серії знімків вона позує з "мамою Вєрки Сердючки". При цьому Слава і Мама позують, лежачи на підлозі, немов на злітній смузі.

"Вибачте", - іронічно підписала знімок Камінська.

Слава Камінська і Мама Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/babaslavka)

Також пізніше Камінська зробила ще одне знакове фото – з Кончитою Вурст. Нагадаємо, Кончіта Вурст – австрійський поп-співак і дрег-квін, переможець Євробачення 2014.

"Просто послухайте його останній альбом! Моя любов", - емоційно підписала фото Слава.

Слава Камінська і Кончіта Вурст (фото: instagram.com/babaslavka)

Також Слава просто пустувала і показала фото з невідомим чоловіком.

"Я не знаю, хто цей чоловічок, але з ним всі фоткаюся і він дуже люб'язний і Шось вид мене хотів, треш триває", - підписала фото Камінська.

Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, раніше Віка з Неангелів вперше заговорила про нового нареченого. Віка зазначила, що зустрічається з коханим більше року.

Також до цього Слава з НеАнгелів умилила прогулянкою з мамою і дітьми. Співачка провела сонячний сімейний вікент в Києві.