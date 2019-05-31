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Слава из НеАнгелов рассказала, как ей предлагали сделать аборт

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 15:48
Слава из НеАнгелов рассказала, как ей предлагали сделать аборт
Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/babaslavka)

Каминская дала откровенный ответ

Слава Каминская - певица, участница группы "НеАнгелы" уже несколько лет счастливо замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара воспитывает двоих детей. Но Каминской в свое время предлагали прервать беременность. Об этом артистка рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Родив любимому сына Леонарда, Слава вскоре узнала, что беременна во второй раз. На вопрос журналиста "Зіркового шляху", возникала ли в голове идея, когда вдруг забеременела - а может аборт? Звезда ответила:

икогда в жизни. Боже упаси. Никогда в жизни. Наоборот, у меня была очень такая сложная беременность, у меня на определенном сроке нашли небольшую проблемку. И мне говорили, что, возможно, лучше будет сделать аборт. Но, посоветовавшись, я сказала, что я сама этого делать не буду. Если действительно будет какая-то большая проблема, то будем ее решать уже по мере поступления. А сама - никогда в жизни. Я никогда этого не делала и для меня это сложно понять, как ...", - говорит Слава и добавляет, что, если забеременеет опять, будет рожать.

Слава Каминская

Недавно Слава, которая всегда была максимально откровенной со своими фанатами и подписчиками в социальных сетях, стала меньше афишировать личную жизнь. И на то также есть свои причины.

"Я пару раз замечала - вот как выставлю малых - обязательно то сопли, то еще что-то. Вот есть какая в этом отрицательная черта, сглаз, возможно, еще что-то. И муж у меня постоянно – не выставляй детей. Ну, хочется, иногда фотки наделаешь - они такие милашные…Но стараюсь сейчас меньше выставлять", - говорит Каминская на канале "Украина".

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов растрогала сеть милым фото с сыном-индейцем

Также до этого Каминская показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица побывала за кулисами Евровидения 2019. 

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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