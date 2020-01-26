Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська порадувала шанувальників новою пікантною фотографією

Слава Камінська з гурту НеАнгели повернулася з відпочинку і одразу ж зайнялася собою. Популярна співачка показала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона пригорнулася до стінки.

Артистка зазначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Варто зазначити, що фото вийшло ефектним, оскільки даний костюм підкреслив апетитні форми співачки. Слава розповіла, що вона качала прес в гримерці після свого концерту.

Користувачі мережі також прокоментували фото артистки.

Ви прекрасні, аплодую! Найкраще, що з людиною може трапитися - це коли вона йде своїми шляхом і радує собою оточуючих;

А я завжди, коли мені треба йти в спорт зал, і мені дуже лінь, кажу собі "ти жирна, зберися, потрібно, реальних відмазок сьогодні не піти ні", і все, зібралася і займаюся;

Закохатися - найкраща мотивація;

Вау;

Мене мотивують ось такі фото, як у вас;

Вогонь;

Так Ви - Слава, Ви і є мотиватор

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників фотографією з батьком. Користувачі мережі зазначили, що співачка дуже схожа на батька. Крім того, прихильники заявили, що молодша дочка артистки теж схожа на дідуся.