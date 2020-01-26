ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2020 - 22:07
Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська порадувала шанувальників новою пікантною фотографією

Слава Камінська з гурту НеАнгели повернулася з відпочинку і одразу ж зайнялася собою. Популярна співачка показала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона пригорнулася до стінки.

Артистка зазначила, що довгий час не могла себе змусити піти в зал і взагалі зайнятися спортом. Але її мотивацією став новий костюм, в якому вона сфотографувалася.

Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Варто зазначити, що фото вийшло ефектним, оскільки даний костюм підкреслив апетитні форми співачки. Слава розповіла, що вона качала прес в гримерці після свого концерту.

Користувачі мережі також прокоментували фото артистки.

  • Ви прекрасні, аплодую! Найкраще, що з людиною може трапитися - це коли вона йде своїми шляхом і радує собою оточуючих;
  • А я завжди, коли мені треба йти в спорт зал, і мені дуже лінь, кажу собі "ти жирна, зберися, потрібно, реальних відмазок сьогодні не піти ні", і все, зібралася і займаюся;
  • Закохатися - найкраща мотивація;
  • Вау;
  • Мене мотивують ось такі фото, як у вас;
  • Вогонь;
  • Так Ви - Слава, Ви і є мотиватор

Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Слава з Неангелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників фотографією з батьком. Користувачі мережі зазначили, що співачка дуже схожа на батька. Крім того, прихильники заявили, що молодша дочка артистки теж схожа на дідуся.

Слава з НеАнгелів розохотила мережу новим фото з коханим і формами в купальнику Казкове Балі: Слава з НеАнгелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми
Новини України шоубизСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся