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Це мій рік: Слава з НеАнгелів блиснула шикарною фігурою на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 12:29
Це мій рік: Слава з НеАнгелів блиснула шикарною фігурою на Балі
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Разом з дітьми і друзями співачка відмінно проводить час в Індонезії

Слава Камінська з групи НеАнгели не дає нудьгувати своїм шанувальникам - співачка, яка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком і батьком своїх дітей Едгаром Камінським, полетіла відпочивати на Балі і активно інтригує фото з відпочинку. Артистка викликала хвилю чуток про свій новий роман - адже вона проводить час біля океану не тільки з сином та донькою, а і ефектним чоловіком! Компанію Славі і її дітям склав актор Павло Вишняков, який нерідко з'являється на спільних кадрах з ними.

А на свіжому фото в своєму Instagram Камінська блиснула розкішними формами і зізналася, що багато очікує від нового 2020 року. На знімку зірка йде по доріжці серед пальм, на ній - верх від купальника, пишна спідниця в підлогу і босоніжки на платформі. Завершують ефектний пляжний лук сонцезахисні окуляри.

Вдалий ракурс вигідно підкреслив достоїнства фігури 35-річної співачки, зокрема, її пружний прес і плоский живіт.

Фото: Слава Камінська на Балі (instagram.com/babaslavka)

"Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій - перезавантаження! 2020 - Це мій рік, рік щура, і я неймовірно рада, що розпочався він саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі", - поділилася своїми думками Слава.

У коментарях користувачі мережі бажають артистці успіхів у всьому і захоплюються її соковитими формами.

  • Як точно все сказано і написано, такої ж думки про цей рік, він буде одним з кращих!!!
  • Дуже красиво. Ви така чарівна. Всіх благ Вам
  • Крутий прес
  • Оч гарна
  • Розписна
  • Шикарна сексі-Леді!
  • Діва
  • Фігура-вогонь!
  • Слава! Ви приголомшлива дівчина! Всього вам найкращого!
  • Випадковість - ні!!! Закономірність - так!!!
  • Схожа на Джіджі Хадід на цьому фото
  • Соковита
  • Нехай все складеться! Нехай боги допомагають і супроводжують!

Це мій рік: Слава з НеАнгелів блиснула шикарною фігурою на Балі

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, гаряча Слава Камінська з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках на відпочинку в Індонезії.

Гаряча Слава з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках Слава з НеАнгелів розохотила мережу новим фото з коханим і формами в купальнику
Новини України отдыхфигураСлава Камінська
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