Слава из НеАнгелов в латексе показала соблазнительные формы в пикантной йога-позе

Слава Каминская порадовала поклонников новой пикантной фотографией
Слава Каминская из группы НеАнгелы вернулась с отдыха и сразу же занялась собой. Популярная певица показала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке она прильнула к стенке.
Артистка отметила, что долгое время не могла себя заставить пойти в зал и вообще заняться спортом. Но ее мотивацией стал новый костюм, в котором она сфотографировалась.
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Стоит отметить, что фото получилось эффектным, поскольку данный костюм подчеркнул аппетитные формы певицы. Слава рассказала, что она качала пресс в гримерке после своего концерта.
Пользователи сети также прокомментировали фото артистки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Слава Каминская поразила своих поклонников фотографией с отцом. Пользователи сети отметили, что певица очень похожа на отца. Кроме того, поклонники заявили, что младшая дочь артистки тоже похожа на дедушку.